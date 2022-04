unu – Zeit für Neues

Der Frühling ist die Zeit für Neues, so auch bei unu. Mit seinem Batterie-Konzept macht unu die E-Mobilität noch leistbarer und zuverlässiger. Inspiriert von der Leichtigkeit und Sorglosigkeit des Frühjahrs und rechtzeitig zum Beginn der Scooter Saison. unu stellt sein neues Battery-Subscription-Konzept vor und sorgt durch die Garantie einer bestens funktionierenden Batterie für noch mehr Sicherheit beim Fahren und Laden.

Ein Batterie Abo, das einem das Leben leichter macht

Spaß, Nachhaltigkeit und Flexibilität – das ist unu. Mit rein elektrisch betriebenen Scootern steht das gleichnamige Unternehmen aus Deutschland bereits seit Jahren für saubere Fortbewegungsmittel. Und begeistert damit Junge und Junggebliebene. Dieses Frühjahr stellt das Berliner Unternehmen ein gänzlich neues Konzept vor. Die Battery-Subscription, ein innovatives, kostengünstigeres Preismodell in Kombination mit einem niedrigeren Anschaffungspreis. Und mit einer verbesserten Qualität der Batterie, um einen vereinfachten Zugang zu sauberer Elektromobilität und verlässlicher Sicherheit zu ermöglichen.

Ab sofort sind alle 3-kW und 4-kW Scooter-Modelle nur mehr in Kombination mit dem neuen „Batterie-Abo“ erhältlich. Statt eines einmaligen Kaufs des Rollers samt Akku garantiert das Abonnement Qualität und Funktion, auf die stets Verlass ist. Beim Kauf eines unu-Scooters kann zwischen einem Abo für einen (39 Euro monatlich für 50 km Reichweite) oder zwei Wechselakkus (100 km-Reichweitenpaket für 69 Euro monatlich) gewählt werden. Fällt die Leistung im Abo-Zeitraum wider Erwarten unter die garantierte Grenze von 75 Prozent oder liegt ein Defekt vor, tauscht unu den Akku kostenlos aus.

Customers talk, unu listens

Die neue Herangehensweise ist inspiriert durch eine von unu in einigen europäischen Ländern durchgeführte repräsentative Studie. Durchgeführt über Appinio zeigt sie die Hauptbedenken der Käufer im Zuge eines Umstiegs auf Elektromobilität auf. Bei den Anschaffungskosten (49%) und Lademöglichkeiten (34%), der Akkuleistung (41%) sowie den laufenden Kosten (29%). Die neue Battery-Subscription soll diese Sorgen beseitigen. Zeit für Neues bei unu.

Dank des neuen Batterie Abo Modells ist die E-Mobilität mit einem unu-Roller noch erschwinglicher als das Fahren mit einem herkömmlich betriebenen Benzin-Roller. Das beginnt bereits beim Kaufpreis. Der neue Anschaffungspreis des Scooters startet bereits ab 2.399 Euro für das 3-kW Modell und 2.999 Euro für das stärkere 4-kW Modell/je nach Ausstattung. Das entspricht einer Preisreduktion von jeweils 27 Prozent.

Neben dem gesenkten Kaufpreis bringt das neue Abo-Modell auch Verbesserungen hinsichtlich Batteriequalität und Service. Basierend auf den Ergebnissen der Studie und in enger Zusammenarbeit mit dem Partner LG bringt unu die bisher fortschrittlichste E-Scooter Batterie auf den Markt. Mit dem Wechsel von einem Kauf der Akkus zu einem Abo Modell garantiert unu seinen Kund*innen zusätzlich eine zuverlässig funktionierende Batterie. Und eine 75-prozentige Batteriekapazität zu jeder Zeit. Damit reduziert unu das Risiko eines Batteriedefekts drastisch. Und nimmt Besitzern die Sorge eines kostspieligen Austauschs im Falle einer Beschädigung oder nachlassen der Leistung. Für ein Maximum an Transparenz und Service kann man die Kapazität und Qualität der Akkus jederzeit über die neue kostenlose unu mobile App überprüfen.

Pascal Blum, Gründer und CEO von unu, sagt: „Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit viel gelernt und intensiv an Verbesserungen gearbeitet. Die Partnerschaft mit LG hat uns hier einen großen Schritt nach vorne gebracht. Wir glauben, dass wir nun eines der zuverlässigsten und effizientesten Batteriemodelle auf dem Markt anbieten können. Für unsere Kund*innen bedeutet das neue Abo-Modell eine zusätzliche Garantie, immer mobil zu bleiben.“

Nachhaltig in jeder Hinsicht

Nachhaltigkeit ist bei unu seit Stunde Null ganz großgeschrieben und ist tief in der Unternehmensphilosophie verankert. Mit dem neuen Modell will unu nun nicht nur durch ihre grünen und nachhaltigen Roller, sondern auch durch die Wiederverwendung gebrauchter Batterien ein bedeutendes Zeichen für die Umwelt setzen. Alle zu ersetzenden Batterien werden nicht einfach entsorgt, sondern bekommen ein zweites Leben und sollen in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. So können gebrauchte unu-Batterien in Zukunft etwa durch den Austausch der Zellen wieder vollständig erneuert werden. Oder ausrangierte Batteriezellen in großen Energiespeichersystemen für Solaranlagen weiter zum Einsatz kommen. Zeit für Neues bei unu.

In Anbetracht der rasanten technologischen Entwicklung plant unu bereits Partnerschaften mit vielen Unternehmen, die solche Anwendungen umsetzen können. Darüber hinaus sind alle unu-Produkte über Climate Partner vollständig CO₂-kompensiert. Damit positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter im gesamten Bereich der E-Mobilität und in Sachen Nachhaltigkeit bei Batterien.

„Die Kund*innen wollen bessere Preise, mehr Sicherheit bei der Batteriequalität und legen auch immer mehr Wert auf Umweltaspekte. Gerade im Bereich der E-Mobilität, denn jeder weiß, dass die Batterien dabei eine große Rolle spielen. Wir stehen mit unserem neuen Preismodell mit Batterieabonnement noch am Anfang. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit ein großes Problem für unsere Kund*innen lösen. Denn wir haben bereits den Beweis, dass 41% der Großstädter unser neues Preismodell tatsächlich mögen. Und wir freuen uns, dass wir mit mehr E-Scootern statt Autos auf den Straßen für lebenswertere Städte sorgen können“, so Pascal Blum.

Um die Vorzüge des E-Scooters hautnah zu erleben, können bei unu jederzeit Testfahrten vereinbart werden.



unu Facts

Neupreis bereits ab 2.399 Euro – je nach Ausstattung

Mit regulärem B-Führerschein fahrbar

Reichweite bis zu 50 km und bei zwei Batterien bis zu 100 km

Derzeit in fünf Farben erhältlich: Glossy Blue, Glossy Red, Matte Stone, Matte Pine, Matte Black

BOSCH-Motorisierung mit 3.000 Watt oder 4.000 Watt (Höchstgeschwindigkeit unabhängig von der Motorstärke)

Bequeme Sitzfläche mit Platz für zwei Personen

Großer Stauraum unter dem Sitzplatz: 2 Batterien & 2 Helme haben im Helmfach gleichzeitig Platz

Automatisches LED-Frontlicht und Bereifung von Heidenau

BOSCH-Service mit 360° Support

Portable Akkubatterien

NFC Technology

Ausgestattet mit der neuesten IoT-Technologie und der unu App, erhält der unu Scooter regelmäßig Over-the-Air-Updates mit neuen Funktionen und Erweiterungen, um mit der Zeit immer besser zu werden.

Weitere Infos unter unumotors.com

