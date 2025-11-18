Update für Mazda CX-60 und CX-80

Update für Mazda CX-60 und CX-80 – Zum Modelljahr 2026 präsentieren sich CX-60 und der CX-80 mit erweiterten Ausstattungsmerkmalen und Sicherheitsfunktionen. Darunter ein neuer Nothalteassistent, der bei Anzeichen von Müdigkeit Alarm auslöst und im medizinischem Notfall das Fahrzeug durch kontrolliertes Bremsen sicher zum Stehen bringen soll.

Außerdem sind die die Dieselvarianten der beiden Baureihen künftig auch für die Nutzung von HVO 100 – Hydrotreated Vegetable Oil – zugelassen. Der erneuerbare Kraftstoff wird aus hydriertem Pflanzenöl hergestellt, das aus recycelten Haushalts- und Lebensmittelabfällen gewonnen werden kann, um so einen nahezu CO2-neutralen Betrieb des Fahrzeugs zu ermöglichen.

Eines der optischen Highlights des neuen Modelljahres ist die hellbraune Nappaleder-Ausstattung für die Topausstattungen Homura und Homura Plus, inklusive zweifarbigem Lederlenkrad und einem mit Veloursledernachbildung überzogenen Armaturenträger. Darüber hinaus werden die Ausstattungen der beiden Crossover-Modelle angeglichen. Nach dem CX-80 hält nun auch im CX-60 die Navigation mit kombinierter Offline- und Online-Routenführung inklusive Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie die Alexa-Sprachsteuerung Einzug.

Beide Modelle sind ab sofort bestellbar, werden aber voraussichtlich erst im Februar 2026 ausgeliefert. Die Preise starten beim CX-60 mit dem Plug-in-Hybrid bei 53.950 in der Ausstattung Prime Line. Die Preisliste des CX-80 beginnt bei 57.550 Euro. Die Diesel-Version 3,3 L e-SKYACTIV D 200 PS, RWD startet bei etwa € 55.600. Die Ausstattungslinien Takumi Plus im PHEV- beziehungsweise Diesel-Bereich bewegen sich bis über € 68.000.