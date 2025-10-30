Update Seat Arona 2026 – deutlich nachgeschärft

Update Seat Arona 2026 – deutlich nachgeschärft – Ebenso wie der Ibiza tritt der überarbeitete Seat Arona 2026 optisch geschärft und innen aufgewertet an. Kein radikaler Schnitt, kein neues Kapitel, eher eine präzisere Fortführung dessen, was das kompakte SUV seit seiner Premiere 2017 auszeichnet: Alltagstauglichkeit, solide Konstruktion und ein Hauch Eigencharakter.

Optisch wirkt der Arona erwachsener. Der neue, sechseckige Kühlergrill wird von schmaleren Voll-LED-Scheinwerfern flankiert und vermittelt der Front mehr Klarheit und Breite. Die Proportionen bleiben stimmig, Details sind feiner ausgearbeitet. Hinten setzt ein Diffusor in dunklem Aluminium-Look Akzente, der handschriftliche Modellschriftzug wirkt zurückhaltend, aber passend. Neue Farbtöne und Dachoptionen erweitern die Individualisierungsmöglichkeiten, ohne Eitelkeit zu zelebrieren.

Motorisierungen & Varianten

Im Innenraum hat man die Materialqualität verbessert. Hartplastik weicht strukturierteren Oberflächen, das Leder am Lenkrad wirkt hochwertiger. Das Cockpit bleibt funktional, das Infotainment reagiert schnell und ist gut erreichbar. In der sportlich orientierten FR-Ausstattung ergänzen Sportsitze mit ausreichendem Seitenhalt sowie dezente Aluminium-Akzente das Ambiente. Ergonomie und Übersicht sind gelungen, der Fahrer sitzt aufrecht, entspannt und mit guter Sicht.

Unter der Haube stehen folgende TSI-Motoren bereit. Einstiegsmotor ist der 1,0-Liter-Dreizylinder mit 95 PS und Fünf-Gang-Handschaltung. Er läuft kultivierter als vermutet, verlangt aber Drehzahl, um spürbar voranzukommen– für den Stadtverkehr ausreichend, auf Autobahnen mit überschaubaren Reserven. Der 115-PS-Turbobenziner bietet mehr Souveränität, wahlweise mit Sechs-Gang-Handschaltung oder Siebengang-DSG. Manuell wirkt er lebendiger, das DSG komfortabler, wenn auch beim Anfahren gelegentlich zögerlich.

Die 150-PS-Variante mit vier Zylindern und Sieben-Gang-DSG stellt die reife Ausbaustufe dar: Früh anliegendes Drehmoment, leiser Antriebsstrang, gelassene Fahrweise und Verbrauch um sechs Liter auf gemischter Strecke, ein erwachsener Arona, der zugleich die FR-Sportlichkeit interpretiert, ohne straff oder unkomfortabel zu wirken.

Fahrwerk & Eindrücke

Das Fahrwerk folgt einem pragmatischen Kompromiss. Vorn MacPherson-Federbein, hinten Verbundlenker, technisch unspektakulär, fahrdynamisch solide. Die Lenkung ist direkt, stabil, aber nicht besonders kommunikativ. Beladen zeigt das Heck spürbar mehr Druck, insgesamt bleibt das Auto robust und ruhig, auch auf schlechteren Straßen. Über das Drive Profile lassen sich Motorcharakteristik und Lenkung anpassen. Die Effekte sind spürbar, aber nicht dramatisch.

Die ersten Testrunden bringen durchaus Fahrspaß, können aber auch unaufgeregt absolviert werden. Der Arona vermittelt Sicherheit, Übersicht und Ruhe. Der Dreizylinder bleibt hörbar, aber nicht störend, das DSG hält den Motor überwiegend im idealen Drehzahlbereich. Verbesserte Voll-LED-Scheinwerfer liefern deutlich mehr Licht, moderne Assistenzsysteme wie Travel Assist, ACC und Spurhaltehilfe arbeiten unaufdringlich im Hintergrund.

Seat bleibt mit dem Arona also seinem Konzept treu, ein kompaktes, solides SUV, das ohne modische Attitüde auskommt, dabei zuverlässig, übersichtlich und fahrpraktisch überzeugt. Wer ein ehrliches Auto mit einem Hauch Temperament sucht, findet hier keine Eitelkeiten, sondern ein pragmatisches, wohldurchdachtes Angebot. Der Arona startet bei 19.490 Euro und ist mit zahlreichen Bonis dann letztendlich um 16.490 Euro zu haben.

Unser Fazit: Der neue Arona ist ein Facelift ohne große Eitelkeit. Qualität, Vernetzung und Fahrcharakteristik wurden verfeinert, ohne die Grundwerte zu verändern. Für den urbanen Alltag genügt der 95-PS-Motor, wer Landstraßen oder längere Strecken bevorzugt, ist mit dem 115-PS-Aggregat besser bedient Der 150-PS-Vierzylinder bietet souveräne, ruhige Mobilität. Alle Varianten bleiben sparsam, sind direkt und einfach zu fahren.