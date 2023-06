Upgrade für Audi A6 und A7

Audi hat bei seinen Modellen A6 und A7 ein Upgrade durchgeführt. Neben neu gestalteten Ausstattungslinien mit eigenständigen Designelementen an Front und Heck erhalten die Fahrzeuge eine erweiterte Serienausstattung. Das virtuelle Cockpit, der Parkassistent mit Einparkhilfe und Voll-LED-Scheinwerfer sind in Zukunft in allen Modellen Standard.

Neu geordnet ist auch die Angebotstsruktur. Beim A6 können Kunden nun zwischen Basis, Advanced und S-line im Exterieur wählen. Beim A7 Sportback zwischen Basis und S-line. Zusätzlich steht das schwarze Innenraumpaket S-line zur Wahl, das sich am bisherigen S-line-Sportpaket orientiert.

Die Zahl der wählbaren Außenfarben erhöht sich auf zwölf. Bei den Dekoreinlagen für den Innenraum stehen insgesamt acht verschiedene Varianten im Programm. Auch die Räderpalette ist überarbeitet.

Der Audi A6 Avant startet bei 58.995 Euro, die A6 Limousine bei 55.737 Euro. Die aktualisierten Modelle des Audi A6 sind ab 1. Juni bestellbar. Der Preis für den Audi A7 wird bei Bestellstart bekannt gegeben. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp