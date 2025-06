Ursprünge einer Legende – Vespa Officina 8

Ursprünge einer Legende – Vespa Officina 8 Nun ist es soweit. Vespa präsentiert ein neues Sondermdodell. Die italienische Kultmarke Vespa schreibt mit den Sondereditionen Officina 8 ein weiteres Kapitel ihrer erfolgreichen Geschichte: Die Officina 8 gilt als Hommage an die legendäre „Officina 8“ – bei der die Entwicklungsabteilung in der die Vespa-Geschichte ihren Anfang nahm. Die Sondermodell-Serie umfasst die Primavera. sowie die GTV 310.

Dass die Vespa mehr als nur ein Roller ist, hat sie über die letzten 79 Jahre mehr als eindrucksvoll weltweit bewiesen. Sie ist ein Lebensgefühl, schreibt laufend Designgeschichte mit ihrer ikonischen Schürze und gilt als Synonym für das italienische La Dolce Vita. Inspiriert

von der Entwicklungsabteilung, dem Officina 8, in dem alles nach dem zweiten Weltkrieg im Piaggio-Werk im toskanischen Pontedera begann, präsentiert die Kultmarke nun die gleichnamige Sonderedition.

Das Officina 8 gilt als kreatives Herz der Marke, als Innovationsmotor, als Abteilung voller Visionäre der späten 1940er Jahre, die ihr Know-how aus der Luftfahrttechnik in neue Mobilität übersetzten. In dieser Werkstatt wurde nicht nur die erste Vespa konstruiert und getestet, sondern auch rekordbrechende Rennmodelle, wie die legendäre „98 Corsa“ oder die Modelle der „Six Days“-Offroad-Rennen entworfen und alleine 17 Speed-Rekorde im Jahr 1950 aufgestellt. All diese Innovationen hatten ihren Ursprung im Officina 8 und schenkten den Menschen jener Zeit ein neues Gefühl von Freiheit und Vertrauen

in die Zukunft.

Ein unverkennbares Symbol dieser Pionierzeit war der blau-messingfarbene Pin mit der Aufschrift „Piaggio 8“, den ausschließlich ausgewählte Techniker tragen durften und der als Auszeichnung für Innovationsgeist, Handwerkskunst und Mut zur Avantgarde galt. Genau

diesem Pioniergeist wird in den Vespa Officina 8-Modellen Tribut gezollt.