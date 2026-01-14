US-Forscher ziehen neuem Getriebe die Zähne

US-Forscher ziehen neuem Getriebe die Zähne – Forscher der New York University haben ein zahnloses Getriebe entwickelt. In Getrieben, die 3.000 Jahre vor Beginn der heutigen Zeitrechnung in China genutzt wurden, greifen die Zähne von Zahnrädern ineinander, um Rotationsgeschwindigkeiten zu verändern oder schwere Lasten mit geringen Kräften zu bewegen. Diese Zähne verschleißen mit der Zeit oder brechen ab, was die Lebensdauer heutiger Getriebe einschränkt. In der Version von Jun Zhang werden die Kräfte von einer rotierenden Masse auf die andere durch eine Flüssigkeit übertragen. Das mindert den Verschleiß.

Bisherige zahnlose – hydrostatische Getriebe basieren auf einem zweistufigen Prozess. Die Antriebskraft wird in einer hydraulischen Flüssigkeit in Form von Druck gespeichert. Diese Flüssigkeit treibt ein Schaufelrad an, das beispielsweise mit den Rädern einer Lokomotive gekoppelt ist. Deren Rotationsgeschwindigkeit wird über ein Ventil geregelt, das mehr oder weniger Flüssigkeit auf das Schaufelrad lenkt.

Zhangs Lösung ist einfacher. Die Antriebskraft lässt eine Walze rotieren. Diese versetzt eine zähe Flüssigkeit in Bewegung, die sich durch Reinung auf eine zweite Walze überträgt. Die Getriebewirkung entsteht durch Steuerung der Strömung, die die Antriebswalze erzeugt. Zhang und seine Kollegen – Leif Ristroph und Jesse Etan Smith – experimentierten mit einer Waser-Glycerin-Mischung, deren Viskosität sie veränderten, von flüssig wie Wasser bis zähfließend wie Honig.

Abstand entscheidend – Die Hypothese der Experten: Die angetriebene Walze erzeugt Flüssigkeitsströme, die die passive Walze ebenfalls rotieren lässt. Um die Wirkung zu beobachten, haben die Fachleute der Mischung winzige Bläschen hinzugefügt. So machten sie die Strömungen und deren Auswirkungen auf die zweite Walze sichtbar. Je nach dem Abstand drehte sich die passive Walze schneller oder langsamer und es ließ sich sogar die Drehrichtung umkehren. Damit werden alle Funktionen abgedeckt, die auch ein mechanisches Getriebe hat, heißt es.