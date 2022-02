Varta Forschungshub in Graz 2022

Varta realisiert ab 2022 einen Forschungshub in Graz. Der Zeitplan ist ambitioniert. Schon ab dem 1. Quartal 2022 wird gebaut und es entstehen die ersten neuen Arbeitsplätze. An welchem Standort der Varta Forschungshub in Graz entsteht, darüber laufen derzeit Verhandlungen. Die bauliche Fertigstellung sowie der Bezug des Forschungszentrums sind für das 1. Quartal 2023 geplant.

„Varta profitiert vom Forschungsstandort Graz, der Technischen Universität Graz, dem Automobilcluster rund um AVL List und Magna. Sowie vom Forschungscluster rund um das Material Center Leoben und dem Virtual Vehicle Forschungszentrum“, so Dr. Stefan Koller, Geschäftsführer der Varta Innovation GmbH.

Anfang 2021 hat der Varta Forschungshub in Graz die Zusage für das Förderprojekt „European Battery Innovation“ im Rahmen eines IPCEI (Important Project of Common European Interest) bekommen. Seit Juli 2021 ist das Projekt am Forschungsstandort Graz in Umsetzung. Mit einer Gesamtinvestition von 33 Millionen Euro – davon rund zehn Millionen Euro aus IPCEI-Fördermitteln – wird das neue Forschungszentrum der gesamten Varta Gruppe entstehen. Mit Laborkapazitäten, Prototypenfertigung und Verwaltung auf über 2.000 Quadratmetern.

Varta – Batterieforschung in der Steiermark

Das Ziel ist die Fortführung der langen Tradition der Batterieforschung in der Steiermark durch den Aufbau eines High-End-Materialforschungszentrums für Lithium-Ionen-Zellen und zukunftsweisende neue Akkutechnologien. 36 Arbeitsplätze im hochqualifizierten wissenschaftlichen/technischen Bereich entstehen, 8 nationale und 16 internationale Partner sind eingebunden. Die Varta AG schafft damit Arbeitsplätze für hochqualifizierte Forscher:innen und stärkt so den Forschungs- und Entwicklungsstandort in Graz und ganz Österreich.

„Wir haben den Forschungshub der Varta AG ganz bewusst in Österreich angesiedelt und investieren am Standort Graz ab 2022 bis 2030 über 33 Millionen Euro“, so DDr. Michael Tojner, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der Varta AG. „Unser Anspruch ist, die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich in die Massenfertigung übertragen zu können. Und damit die Innovationskraft der Varta für leistungsfähige Hightech-Produkte bereitzustellen.“

