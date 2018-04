VdeV Endurance: Triumph für Wimmer Werk Motorsport

Im zweiten Auftritt zur französischen VdeV Endurance Serie holte das österreichische Team mit Felix Wimmer, Matthias Kaiser und Klaus Bachler in Magny-Cours den ersten Sieg.

Nach anfänglichen Unklarheiten war dieses Rennen umso besser

Wimmer Werk Motorsport ist ja heuer als erstes österreichisches Team in der VdeV vertreten. Nach einem von technischen Gebrechen und Wetterkapriolen geprägten Auftakt vor einem Monat in Barcelona kam die rotweißrote Crew, die einen Ligier JS P3 in der Le-Mans-Prototypen-Klasse LMP3 einsetzt, mit der Erkenntnis nach Frankreich, „dass wir leider noch nicht wissen, wo wir stehen“. Nun ist alles anders! Nach diesem Sieg weiß jeder, wer die drei Herren sind. Mit einer Top Performance triumphierte das Trio beim Vier-Stunden-Rennen auf dem Formel-1-Kurs in der Region Bourgogne. Ganze 23 Sekunden vor den Schweizern A. Borga/A. Coigny (Cool Racing) und eine Runde vor den Franzosen N. Schatz/X. Michel/C. Brenier (DB Motorsport).

Vom zehnten Startplatz aufs Podest

Felix Wimmer hielt den 420-PS-Ligier mit der Nummer 26 als Eröffnungsfahrer vom zehnten Startplatz aus stets in Lauerstellung, ehe der Liechtensteiner Matthias Kaiser übernahm und den Boliden dann als Fünfter an Klaus Bachler übergab. Dem Elitefahrer war es dann überlassen, seine ganze Klasse auszuspielen. 57 Minuten vor dem Ende war er Dritter, und 49 Minuten vor Schluss katapultierte sich der Steirer mit einem spektakulären Überholmanöver über drei Kurven an die Spitze und gab diese bis zur erlösenden Zielflagge nicht mehr ab. Teamchef Felix Wimmer ist überglücklich: „Unsere Strategie war goldrichtig, die Tankstopps waren alle auf dem Punkt und in der Box hat jeder einzelne einen ganz tollen Job gemacht.“ Klaus Bachler ergänzte. „Vor vier Wochen hat es noch ganz bitter ausgesehen, aber dazwischen ist im Team offensichtlich sehr hart und sehr gut gearbeitet worden.“

Gefahren wird die VdeV-Serie 2018 an insgesamt sieben Rennwochenenden:

– 24. März Barcelona Catalunya (Spanien) 4 Stunden Rennen – 22. April Magny-Cours (Frankreich) 4 Stunden Rennen – 27. Mai Circuit Paul Ricard (Frankreich) 4 Stunden Rennen – 30. Juni Dijon-Prenois (Frankreich) 4 Stunden Rennen Aug. – 2. Sept. Navarra (Spanien) 6 Stunden Rennen – 7. Oktober Le Mans Bugatti (Frankreich) 4 Stunden Rennen

2. – 4. November Estoril (Portugal) 6 Stunden Rennen