Veränderung bei Opel Österreich

Es gibt Veränderungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Opel Österreich.

Auf Grund der Übertragung des Schweizer Geschäftsbereichs der Groupe PSA an die Emil Frey AG per 1. November wird Opel Pressesprecher Lukas Hasselberg in die Schweiz zurückkehren. Bislang hat Hasselberg die Presseagenden der Marke Opel in Österreich und der Schweiz verantwortete.

Christoph Stummvoll, Head of Communication Groupe PSA Austria, dazu: “Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lukas Hasselberg und auch beim Schweizer PR-Team für die tolle Arbeit. Im Zuge der Zusammenführung der Groupe PSA und Opel Aktivitäten 2018 und 2019 war es sehr wichtig, hier kompetente und erfahrene Kollegen gehabt zu haben und an einem Strang zu ziehen. Ich wünsche Lukas Hasselberg bei seiner Tätigkeit in der Emil Frey AG viel Erfolg und persönlich alles Gute!“

Die Position des Pressesprechers Opel Österreich wird in Kürze neu besetzt. Zwischenzeitlich wird Christoph Stummvoll auch für die Opel Agenden zur Verfügung stehen.

Die Vergabe der Opel Testwagen wird auch weiterhin Andreas Kirchner erledigen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp