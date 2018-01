Verein MEIN AUTO – wichtiger Zwischenerfolg für Autofahrer

Verein MEIN AUTO – wichtiger Zwischenerfolg für Autofahrer. Autofahren war noch nie so sicher, innovativ und nachhaltig wie heute. Das stellt die „Vienna Auto Show“ eindrucksvoll unter Beweis. Anlässlich des vom 11. bis 14. Jänner in der Messe Wien zu bewundernden Technologieschubs am Automobilsektor, zeigt sich KommR Prof. Burkhard Ernst vom Verein Mein Auto optimistisch, dass seine Forderungen zur Entlastung der heimischen Autofahrer bald in die Tat umgesetzt werden. Einige besonders wichtige Punkte finden sich bereits im Programm der neuen Bundesregierung. Für die Wiederauflage der Ökoprämie haben alle Parlamentsparteien Zustimmung signalisiert.

Jeder Bürger soll das Recht haben, für seine Alltagswege das für sich sinnvollste Verkehrsmittel frei zu wählen, ohne von der Politik zu einer bestimmten Form der Fortbewegung gezwungen werden. Diese Forderung des Vereins Mein Auto, der sich für die Interessen der heimischen Autofahrer einsetzt, findet sich im aktuellen Regierungsprogramm wieder.

„Die Anerkennung dieses Grundsatzes durch die Politik ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Arbeit im Interesse der heimischen Autofahrer“, sagt Obmann Prof. Burkhard Ernst. In der neuen Legislaturperiode ist außerdem geplant, das Autobahn- und Straßennetz zu modernisieren, alternative Antriebsformen technologieoffen zu erforschen und das steuerliche Anreizsystem für die Anschaffung effizienterer und emissionsärmerer Fahrzeuge auszubauen und zu optimieren. Prof. Ernst begrüßt diese Vorhaben ausdrücklich und drängt auf rasche Umsetzung: „Das bei der ‚Vienna Auto Show‘ präsentierte neue Modellprogramm der Hersteller ist Resultat intensiver Forschung und Entwicklung. Die neuesten Statistiken zeigen, dass Autofahren noch nie so sicher war wie heute. Außerdem sinken die Emissionswerte drastisch. Diese Faktoren muss die Politik berücksichtigen. Den Autofahrern dürfen nicht ständig neue Hürden in den Weg gelegt werden.“

Wiederauflage der Ökoprämie umsetzen

Ebenso verweist Prof. Ernst mit der Wiederauflage der Ökoprämie auf ein wichtiges und drängendes Thema, dessen Umsetzung noch ausständig ist. Dabei gibt es dazu bereits eine Einigung aller Parlamentsparteien. Bei der Ökoprämien-Aktion, die in Österreich bereits im Jahr 2009 erfolgreich durchgeführt wurde, wird dem Konsumenten beim Kauf eines Neuwagens eine staatliche Förderung für die Rückgabe seines Altfahrzeuges gewährt. So können emissionsstarke Altfahrzeuge sukzessive durch umweltfreundliche Neuwagen ersetzt werden. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze geschaffen und staatliche Mehreinnahmen generiert.

Die Verantwortlichen aller im Nationalrat vertretenen Parteien sind sich dieser großen Vorteile bewusst und haben bereits am 4. Oktober 2017 anlässlich einer vom Verein Mein Auto gemeinsam mit ÖAMTC, ARBÖ, Österreichs Automobilimporteuren und dem Landesgremium des Wiener Fahrzeughandels veranstalteten Podiumsdiskussion ein klares Bekenntnis zur Wiedereinführung der Ökoprämie abgegeben. „Die Vorteile der Ökoprämie und der große Erfolg der Aktion im Jahr 2009 verlangen nach einer Wiederholung. Dem gemeinsamen Bekenntnis der politischen Entscheidungsträger müssen nun Taten folgen“, so Ernst.