Verkaufszahlen – BEV & Plug-in-Hybride im Überblick

Verkaufszahlen – BEV & Plug-in-Hybride im Überblick – Der Markt für Elektromobilität in Österreich boomt: Reine Elektroautos und Plug-in Hybride gewinnen rasant Marktanteile – sowohl durch Nachfrage als auch durch politische Rahmenbedingungen. In diesem Umfeld sticht BYD als stark wachsender Anbieter hervor. Wie schneiden sie im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Im 1. Quartal 2025 wurden in Österreich 1.630 BYD-Pkw neu zugelassen, was einem Marktanteil von 2,5 % am Gesamtmarkt entspricht. Das ist eine Steigerung von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. BYD Österreich+1

BYD überholte damit nicht nur Tesla – bei bestimmten Kennzahlen, sondern gehört zu den Top-3 Marken im BEV-Segment in Österreich, mit BEV-Marktanteil von 10,1 % im Q1/2025. BYD Österreich+2automagazin.at+2 Mit dem dem SEAL, SEALION 7 zwei Modelle unter die Top-10 der meistverkauften Elektroautos in Österreich. BVZ Zudem kündigte man an, dass ein erster Plug-in Hybrid – SEAL U DMi mit Allradantrieb bestellt werden kann.

Vergleich mit Mitbewerbern & Marktposition

Tesla: Zwar noch stark, aber BYD holt auf. In Q1/25 hat BYD in Österreich bei den Neuzulassungen unter den Marken im BEV-Markt deutlich zugelegt und Tesla in manchen Bereichen übertroffen. BVZ+3BYD Österreich+3OTS.at+3

Allgemeiner Elektro-/Hybridmarkt (alle Marken): BEVs und Hybride wachsen deutlich, während Benzin- und Diesel-fahrzeuge Rückgänge verzeichnen. beoe.at+2immofokus.at+2

Andere Hersteller – z. B. VW, BMW, etc: Zahlen im österreichischen Detail konnte ich nicht vollständig zusammentragen, aber der Trend ist: Hybride – insbesondere Benzin-Elektro-Hybride – legen stark zu, und auch BEVs wachsen kräftig. BYD profitiert hiervon, vor allem durch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine wachsende Modellpalette. oe24+2BYD Österreich+2

Fazit: BYD ist in Österreich inzwischen ein wesentlicher Akteur im Elektromobilitätsmarkt – sowohl in Bezug auf die BEV-Verkäufe als auch durch die bevorstehende Einführung von Plug-in Hybriden. Mit starkem Wachstum, einem wachsenden Marktanteil und erfolgreichen Modellen in den Top-Rängen zeigt BYD, dass ihre Strategie wirkt.