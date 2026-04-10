Verkehrssicherheit und Eigentumsrecht – Eine Entscheidung mit Sprengkraft

Verkehrssicherheit und Eigentumsrecht – Eine Entscheidung mit Sprengkraft – Die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichtshof (VfGH), wonach künftig auch geleaste Fahrzeuge bei schweren Verkehrsdelikten eingezogen und verwertet werden können, markiert einen tiefen Einschnitt in das bisherige Verständnis von Eigentum und Verantwortung. Was auf den ersten Blick wie ein konsequenter Schritt im Kampf gegen sogenannte „Raser“ erscheint, wirft bei genauerer Betrachtung fundamentale Fragen zum Rechtsstaat und zur politischen Stoßrichtung auf.

Der Verband österreichischer Leasing-Gesellschaften schlägt zurecht Alarm. Denn die bisherige Logik war klar. Wer ein Fahrzeug besitzt und missbräuchlich nutzt, trägt die Konsequenzen. Diese klare Trennung wird nun nicht nur aufgeweicht. Leasinggesellschaften – also Eigentümer ohne Einfluss auf das Verhalten der Nutzer – geraten plötzlich ins Visier staatlicher Sanktionen. Für den VÖL-Präsidenten Alexander Nekolar ist das ein fundamentaler Bruch. Eigentum und Nutzung werden vermischt, Haftung wird ausgeweitet – und zwar auf Unbeteiligte.

Das wirft eine entscheidende Frage auf. Wie kann es sein, dass eindeutige Besitz- und Nutzungsverhältnisse durch eine rechtliche Neuregelung faktisch ausgehebelt werden? Hier drängt sich ein größerer politischer Kontext auf. Die Maßnahme fügt sich auffällig in eine Entwicklung ein, die Kritiker seit Jahren beobachten – eine zunehmende Einschränkung individueller Mobilität. Gerade von linker politischer Seite wird das Auto – insbesondere leistungsstarke Fahrzeuge – zunehmend als Problem dargestellt. Maßnahmen reichen von Tempolimits über Fahrverbote bis hin zu steuerlichen Belastungen. Die aktuelle Entscheidung wirkt wie ein weiterer Beweisbaustein dafür.

Brisant ist dabei weniger das Ziel

Mehr Verkehrssicherheit ist unbestritten notwendig – aber nicht die Mittelwahl. Wenn staatliche Eingriffe so weit gehen, dass Eigentumsrechte Dritter beeinträchtigt werden, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Noch kritischer wird es, wenn der Eindruck entsteht, dass politische Strömungen indirekt Einfluss auf höchstgerichtliche Entscheidungen nehmen oder zumindest deren Richtung vorzeichnen.

Denn genau hier liegt der Kern der Kritik. Der Rechtsstaat lebt von klaren Prinzipien. Eigentum ist geschützt. Verantwortung ist individuell. Wird dieses Prinzip aufgeweicht, entsteht ein gefährlicher Präzedenzfall. Heute sind es Leasingfahrzeuge bei Raserdelikten – morgen möglicherweise andere Konstellationen, in denen Dritte für das Verhalten anderer haften.

Auch wirtschaftlich ist die Entscheidung alles andere als trivial. Leasing ist ein zentraler Pfeiler moderner Mobilität. Wenn das Risiko für Anbieter steigt, werden die Kosten zwangsläufig weitergegeben. Höhere Finanzierungskosten, strengere Bonitätsprüfungen und ein eingeschränktes Angebot – insbesondere im höher motorisierten Segment – sind absehbar. Am Ende trifft es nicht nur Unternehmen, sondern auch private Nutzer.

Die vom VfGH gesetzte Übergangsfrist bis Oktober 2027 bietet zumindest die Chance zur Korrektur. Sie muss genutzt werden, um eine ausgewogene Lösung zu finden, die Verkehrssicherheit gewährleistet, ohne grundlegende Rechtsprinzipien zu untergraben.

Denn eines sollte klar sein. Der Kampf gegen gefährliches Fahrverhalten darf nicht zum Einfallstor für eine schleichende Aushöhlung von Eigentumsrechten werden. Und schon gar nicht zu einem Instrument politischer Ideologie gegen individuelle Mobilität.