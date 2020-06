Vespa – Elettrica 70 km/h

Der Roller-Pionier aus Pontedera leitet mit der neuen Vespa Elettrica 70km/h und der erhöhten Leistung einen Trend in Sachen urbaner Mobilität und Lifestyle ein.

Alternative zum PKW

Besonders für die Innenstadt mit durchschnittlichen Pendelstrecken mit weniger als 30 Kilometer pro Tag ist die Vespa Elettrica eine nachhaltige Alternative zum PKW und bietet einen gemütlicheren Komfort und praktischen Stauraum, verglichen mit einem E-Bike. Sie ist aber auch die individuelle Alternative zu öffentlichen Verkehrsmittel. Lautlosigkeit und das völlige Fehlen von Motor-Vibrationen und Abgasen werden dazu beitragen, innerstädtische Bereiche und Ballungszentren zu angenehmeren Lebensräumen mit weniger Luft- und Lärmbelastung zu machen. Damit trägt die Vespa mit ihrem unverkennbaren Style zu einem positiven Lebensgefühl ohne Abgase bei. Binnen vier Stunden ist die Elettrica komplett aufgeladen und bereit für das nächste City-Abenteuer.

Smarte Besonderheiten

Die als 125er zugelassene Vespa Elettrica 70 km/h bietet sortimentsergänzend auch eigene Jet-Helme im Fahrzeug-Design, eine Freisprecheinrichtung, passende Top Cases, Windschilde und vieles mehr an. Stilsicherheit zeigt sich neben der einzigartigen Design-Ästhetik auch in smarten Besonderheiten: ein volltaugliches und zukunftsweisendes HMI (Human-Machine-Inter-face). Auf einem 4,3‘‘ TFT-Farb-Display werden neben den wichtigsten Fahrzeugdaten (Uhrzeit,Temperatur, Reichweite, Geschwindigkeit, gewählter Fahrmodus etc.) durch die Verbindung mit einem Smartphone auch Benachrichtigungen (SMS), Telefonanrufe oder sogar die vollständige Sprachsteuerung des Telefons möglich. Mit diesen Besonderheiten bietet die Elettrica vollen Komfort und ebenso Stauraum für alle täglichen Wege und Erledigungen.

Die Elettrica kostet in Österreich ab € 7.890,-. Eine große Besonderheit ist die E-Förderung bis zu €1.100,-, die bei jedem Kauf mit € 500,- netto Importeursbeitrag abgezogen wird. Weitere € 500,- können bei umweltfoerdung.at mit dem Nachweis des Strombezugs aus 100% erneuerbarer Energie beantragt werden. Diese Umweltförderung wurde in Zusammenarbeit zwischen den Zweiradimporteuren, der Initiative klima:aktiv und dem Umweltministerium ins Leben gerufen. Außerdem ist die Vespa Elettrica von der NoVA und der motorbezogenen Versicherungssteuer ausgenommen. Weitere Informationen auf www.vespa.at

