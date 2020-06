Vespa – Frankreich trifft Italien

Die Kooperation zwischen dem Pariser Modehaus Dior und dem Kultroller Vespa aus Italien bringt die Vespa 946 Christian Dior hervor. Der Geist von Freiheit, Mobilität und Lebensstil ist dabei in jedem Detail spürbar. Zu haben ist die exklusive Sonderedition ab Frühjahr 2021.

Die beiden Unternehmen verbindet neben dem Wunsch, innovative und elegante Produkte zu erschaffen auch das Geburtsjahr 1946. In dem Sondermodell trifft „La Dolce Vita“ auf das französische Pendant „Joie de Vivre“. Das Ergebnis ist ein exklusiver Roller, der den Esprit und die Lebenskunst beider Marken vereint und dabei so modern wie elegant ist.

Stilvolle Konstruktion

Als zeitgenössische Version der ikonischen Vespa 946 präsentiert sich die Sonderedition edel bis ins letzte Detail. Das 2012 erstmalig auf der EICMA in Mailand vorgestellte Design wurde durch die erste Vespa aus dem Jahr 1946 inspiriert und in einer modernen Formensprache neu interpretiert. Der Entwurf der Vespa 946 Christian Dior stammt von Maria Grazia Chiuri, Kreativdirektorin der Damenkollektion von Dior. Selbst in Rom geboren und aufgewachsen schwärmt die Künstlerin von ihren Erfahrungen mit dem Kultobjekt Vespa. „Sie gibt dir ein Gefühl der Freiheit, dich mit Leichtigkeit in der Città bewegen zu können. Diese Vespa ist eine Hommage an das kulturelle Erbe der beiden Häuser.“

Das einzigartige Monocoque-Chassis bildet in Verbindung mit dem hochmodernen, luftgekühlten 125ccm Einzylinder-Viertaktmotor das Herzstück der Sonderedition aus dem Vespa-Werk in Pontedera. Blaue, von Hand vernähte Ledergriffe und edle Elemente aus Aluminium erinnern mehr an die Arbeit in einem Atelier als an industrielle Fertigungsprozesse. Die exklusive Farbgebung sowie das goldfarbene Finish wurden ebenfalls gemeinsam mit Dior entwickelt. Die elegante Sonderedition wird ab Frühjahr 2021 weltweit in Dior-Boutiquen und anschließend in ausgewählten Piaggio Motoplex-Stores als Limited Edition verfügbar sein. Passende Accessoires erscheinen zeitgleich.

