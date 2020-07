Vespa – Inspiration der goldenen 60er

Die goldene Zeit des Rennsports der 1960er Jahre wird von Vespa mit neuen Sondermodellen gebührend gefeiert. Die Vespa Racing Sixties-Modellreihe ist ab sofort Garant für einen Sommer voller Lebensgefühl. Das einzigartige Design ist in zwei Farbvarianten sowohl für die Vespa Sprint, als auch für die Vespa GTS Super erhältlich.

Der Geist der Freiheit

Die 1960er Jahre gelten als die glorreichen Zeiten des Motorsports. Inspiriert durch Classic-Racings wie etwa dem Rennen „Targa Florio“ in Sizilien, lässt die Traditions-Rollerschmiede aus Pontedera den Geist von Freiheit und Rennsport wieder aufleben. Sowohl die Vespa Sprint 125, als auch die Vespa GTS Super (125 und 300 ccm) erscheinen in je zwei attraktiven Racing-Designs.

Ließen die Fahrzeugfarben in den 1960ern noch auf den Rennstall oder die Nation einer Fahrerin oder eines Fahrers schließen, sind sie heute Zeichen des individuellen Ausdrucks der eigenen Persönlichkeit. Für die neuen Vespa Racing Sixties Modelle hat sich die Piaggio Designabteilung für ein sattes Grün (Verde Racing Sixties) und ein frisches Weiß (Bianco Racing Sixties) entschieden – klassische Racing Stripes inklusive.

Nostalgisches Design und modernste Technik

Hinter der klassischen Optik verbirgt sich modernste Vespa-Technologie. Der gefeierte 125 ccm i-get Einzylinder Motor verrichtet auch in den neuen Sondermodellen bravourös seinen Dienst. Auch die aktuelle Version des 300 ccm starken HPE Motors sorgt für ein beeindruckendes Fahrvergnügen durch sattes Drehmoment in allen Lagen. Das klassische Styling wird so neu interpretiert. Der Twist an Sportlichkeit findet sich in den grafischen Elementen in Form von gelben und roten Rennstreifen am Chassis wieder.

Neue, in Gold gehaltene Felgen geben dem Auftritt der Vespa Racing Sixties einen exklusiven Charakter und unterstreichen die hochwertige Technik. Die aus feinstem Nubuk-Leder gefertigte Sitzbank fügt sich nahtlos in das maßgeschneiderte Aussehen der Vespa Racing Sixties ein. Die kunstvollen Ziernähte sind ebenfalls eine Reminiszenz an den glorreichen Motorsport der 1960er Jahre.

Eine perfekt auf die Roller abgestimmte Fashion-Kollektion ergänzt das umfangreiche Sortiment der Vespa Racing Sixties. Dazu gehören etwa ein stylischer Jethelm, sommerliche T-Shirts, sowie Sweatshirts im Retro-Design.

