Vespa Kult zum Anziehen

Der beliebteste Roller der Welt blickt auf eine über 70-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Diese findet sich nun in einer modernen Interpretation in der neuen Vespa Heritage 2020-Kollektion wieder. Das ständig wachsende Angebot des Traditionsunternehmens Piaggio kleidet die urbanen Vespisti auf sowie abseits ihrer kultigen Roller stilvoll und kreativ in den Farben des Vespa-Lifestyles.

Das Design der Bekleidungsstücke und Helme begeistert seine Träger mit Fotografien aus dem Vespa-Archiv. Diese sind kombiniert mit modernen und typischen Stilelementen des Kult-Zweirollers. Damit bleibt die Kollektion dem Vespa-Erbe treu. Sie schafft eine aufregende Lifestyle-Linie für Frauen und Männer. Als tägliche Begleiter sind die Fashion Items Ausdruck innerer und äußerer Verbundenheit zum Dolce Vita der Roller-Ikone Vespa.

Die Farbpalette der neuen Kollektion greift den historischen Charakter der Vespa auf. Acquamarina (Aquamarinblau) und Biancospino (Weiß), aber auch das intensive Blu Vivace (Blau) und Giallo Estate (Gelb) sind typische Signature-Farben vergangener und gegenwärtiger Vespa-Modelle. Sie erinnern an die prächtigsten Modellreihen der Marken-Geschichte. Die Vespa Heritage Kollektion umfasst T-Shirts, Hoodies und Sweatshirts aus 100 Prozent Baumwolle.

Zur Kleidung passen zwei Helmkollektionen: Vespa Fluo mit kontrastreichen Farben und Vespa Heritage mit Pastelltönen im Retrolook. Erhältlich ist die neue Lifestyle-Linie unter anderem an Wiens erster Adresse für Zweiradanliegen: im Faber City Store in der Wiener Praterstraße 47 (1020 Wien).

