Vespa – Sondermodell 946 „Bunny“

Mit dem 10. Jahrestag der 946 widmet Vespa die 946 mit der Sondermodell „Bunny“ dem Jahr des Hasen. Vespa startet damit die erste mit 1.000 Stück limitierte und nummerierte Kollektion einer Serie, die 12 Jahre lang jedes Jahr die Ikonographie des Mondkalenders zeigt.

Mondkalender-Serie

Der 22. Januar 2023 hat das Jahr des Hasen eingeläutet. Er steht als Symbol für Gelassenheit, Wohlbefinden und Respekt vor der Vergangenheit. Das 10. Jubiläum der Vespa 946 ist der Anlass, die neue limitierte und nummerierte Serie dem Jahr des Hasen zu widmen. Und es ist der Beginn der Mondkalender-Serie. Ein Projekt, das sich über die nächsten 12 Jahre erstreckt. Dabei kommt jedes Jahr eine neue Ausgabe auf den Markt, die von dem Tier des Mondhoroskops des jeweiligen Jahres inspiriert ist. 2024 steht das Jahr des Drachen an.

Allen Fans dieser außergewöhnlichen Kreation raten wir zu einer Vorbestellung bei ihrem Vespa-Händler. Denn es noch nicht klar, wie viele Stück vom Vespa Sondermodell „Bunny“ nach Österreich kommen.

Vespa 946 – Archetyp & Trendsetter

Seit ihrem Debüt im Jahr 2013 hat sich die Vespa 946 als Archetyp der Vespa von morgen etabliert. Sie interpretiert die Vespa-Werte mit einem zeitgenössischen Geist und projiziert sie in die Zukunft. Ein Meisterwerk italienischer Handwerkskunst, das inzwischen ein echtes Sammlerstück ist. Und in einer eigenen Produktionslinie, die eher einem Haute-Couture-Atelier ähnelt, Gestalt annimmt.

Vespa Sondermodell 946 „Bunny“

Diese spezielle Version 946 „Bunny“ präsentiert sich in einer Neuauflage des klassischen Vespa-Grün. Sie symbolisiert die Liebe zum Spaß, zur Unbeschwertheit und zur Natur, typisch für die im Sternzeichen Geborenen. Die Silhouette eines Kaninchens lugt aus der Karosserie hervor. Viele Details der Vespa 946 10th Anniversary sind in einem raffinierten brünierten Finish mit warmen Reflexen ausgeführt. Der doppelt gepolsterte Sattel ist in schwarz mit brünierten Nähten ausgeführt. Ebenso wie die überzogenen Griffe, die mit Nadel und Faden handgenäht sind. Der Preis noch nicht bekannt. Die Auslieferung erfolgt im Laufe des Frühlings. Weitere Infos unter www.vespa.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp