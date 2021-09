Vespa – Sportauspuff für GTS 300

Vespa bringt einen neuen Sportauspuff für die GTS 300 Modellreihe nach Euro-5-Norm. Er verleiht den GTS 300 Modellen den besonderen Feinschliff. Und er ist mit dem Marken-Logo verziert. Nicht nur optisch unterstützt er den sportlichen Auftritt. Sondern auch mit seinem sonoren, kernigen Sound. Im Vergleich zum serienmäßig verbauten Auspuff ist der Sportauspuff leichter. Er beeindruckt durch sein sportlich matt-schwarzes Design mit High-Tech-Materialien. Und er besitzt eine hohe Lebensdauer. Dazu trägt die Verwendung der robusten Materialien Carbon und Edelstahl bei. Die Dichtung ist aus Graphit.

Durch die abgestimmte Größe der Abgaskammer sorgt der Sportauspuff für guten Durchzug und zuverlässigen Betrieb der Vespa GTS 300. Als Original-Zubehör von Vespa und durch die Werksabstimmung auf den 300 ccm-Motor ist der Auspuff von Piaggio geprüft. Er ist homologiert und erhält damit die volle Garantie-Sicherheit aufrecht. Die entfiele bei Montage von Produkten von Drittanbietern. Die Montage des neuen Auspuffs erspart außerdem Arbeitszeit. Das Befestigungssystem wird per „Plug and Play“ direkt am originalen Krümmer befestigt. Der neue Auspuff komplettiert damit den sportlichen Vespa-Look. Der Vespa Sportauspuff kostet 999 Euro. Weitere Infos auf www.vespa.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp