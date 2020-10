vibe: E-Auto-Abo „boost“ inklusive EVN-Strom

Der österreichische Auto-Abo-Anbieter vibe bringt mit „boost“ ein E-Auto-Abo inklusive EVN-Strom. Gemeinsam mit EVN erweitert vibe sein Angebot. Um Ladestrom aus der Region. Im monatlichen Fixpreis-Abo sind sämtliche Kosten enthalten. Versicherung, Service, Winterreifen, Autobahnvignette und grüner Strom. Ab sofort in Niederösterreich und einigen anderen Bundesländern verfügbar. vibe Kunden können ihr E-Auto zuhause laden oder beziehen ihren Ladestrom direkt mit der EVN Strom-Tankkarte österreichweit an mehr als 6.000 Ladepunkten. „Mit der Strom-Flatrate haben EVN und vibe eine transparente und einfache Lösung für das Laden geschaffen“, so EVN Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

Zwei Varianten vom vibe E-Auto-Abo „boost“ inklusive EVN-Strom



– Das Kombi-Paket „Home & Public“. Es deckt 80 Prozent des eigenen Strombedarfs an der privaten Ladestation ab. Maximal 20 Prozent an öffentlichen Ladepunkten.

– Das Paket „Public“ eignet sich für alle, die viel unterwegs sind und vorwiegend an öffentlichen Stationen in der Region laden.

Das vibe E-Auto-Abo

Mit ein paar Klicks kann man die neuesten E-Auto-Modelle führender Hersteller auswählen. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Tesla, VW, Mini, Opel, Smart, Peugeot, Renault, Kia, Hyundai oder Polestar. Et cetera. Fünf unterschiedliche Abo-Klassen, ab 499 Euro monatlich, sind verfügbar. Der Preis definiert sich jeweils über Klasse und Modell, Größe des Autos und Verfügbarkeit.

