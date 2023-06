vibe moves you – 100 Millionen Euro Finanzierung

vibe moves you, Österreichs erstes Unternehmen für reine E-Auto-Abos, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen 100 Millionen Euro für die Finanzierung in sein E-Auto-Abo-Angebot tätigt. Diese Finanzierung wird es vibe ermöglichen, das Angebot an umweltfreundlichen Fahrzeugen für seine Kunden weiter zu verbessern und zu erweitern.

Die Kunden von vibe profitieren, da sie jetzt eine noch größere Auswahl an umweltfreundlichen Fahrzeugen haben. Egal, ob sie ein kompaktes Stadtauto, geräumiges SUV oder einen eleganten Elektro-Premiumwagen wünschen. Die vibe-Kunden können jetzt aus einer breiten Palette an Elektrofahrzeugen wählen. Ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen.

Die Finanzierung von 100 Millionen Euro in das E-Auto-Abo-Angebot von vibe moves you markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Sie ist ein klares Signal für das Bestreben von vibe, die Elektromobilität in Österreich weiter voranzutreiben.

Außerdem ist es die logische Konsequenz der wirtschaftlich erfolgreichen vergangenen zwei Jahre, seit der Gründung. Denn man verkündet auch ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 mit 9 Mio. Euro Gesamterlös und einem Erlöswachstum von 430%. Bedeutet ein positives Jahresergebnis in Höhe von über 300.000 Euro.

