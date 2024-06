Vibe präsentiert neues Auto-Abo

Seit einigen Jahren schreibt das junge Unternehmen mit Sitz in Wien eine Erfolgsgeschichte mit einem nachhaltigen Auto-Abo. Ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge können zum allinclusive-Monatspreis genutzt werden. Die Laufzeiten sind flexibel und der Aufwand überschaubar im Vergleich zu Kauf oder Leasing. Nun wird das Angebot smart erweitert. Revibe ist das attraktive E-Auto-Abo für Budgetorientierte. Die Fahrzeuge sind dabei nicht neu, sorgen aber für trotzdem für völlig neue vibes.

„Die gegenwärtigen Diskussionen über das Für und Wider der Elektromobilität sind vor allem Ausdruck dafür, wie weit es diese neue Technologie inzwischen gebracht hat“. Für Martin Rada, Managing Director von vibe, führt kein Weg an den Stromern vorbei, es ist für ihn nur eine Frage der Zeit. „Wir haben heute schon mehr als 2.500 E-Autos im Abo, das Interesse daran steigt täglich und immer mehr Modelle kommen auf den Markt. Zudem werden die Menschen immer routinierter im Umgang mit der Technik und dem planen der Batteriereichweite.“

Eine der Schlüsselfragen der Elektromobilität lautet. Wohin mit den immer mehr gebrauchten E-Autos? Diese beantwortet vibe mit einem völlig neuen Angebot – revibe. Konkret werden dabei sorgfältig geprüfte E-Fahrzeuge mit Vorgeschichte und den bekannten Vorzügen im E-Auto-Abo angeboten. Lediglich zu einem niedrigeren Preis und mit fixen Laufzeiten.

Nachhaltigkeit trifft auf Wirtschaftlichkeit

Äußerlich und auch innerlich auf Augenhöhe mit Neufahrzeugen und in allen gefragten Fahrzeugklassen erhältlich. Es sind reduzierte Abo Kosten und ein Plus an Nachhaltigkeit mit denen revibe jungen, ambitionierten Unternehmen und zusehends auch immer mehr Privatkunden entgegenkommt. Auch weil diese oftmals nicht das wirtschaftliche Risiko eines gebrauchten E-Autos eingehen wollen und dadurch bisher am Verbrenner festgehalten haben. Das revibe-Abo übernimmt alle Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken und beschleunigt damit die Etablierung der E-Mobilität. Zudem gilt für revibe natürlich auch das Angebot, Lohnnebenkosten durch Gehaltsumwandlung zu senken. Ein Schritt, bei dem nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren, sondern auch das Miteinander von individueller Mobilität, Umweltfreundlichkeit und zusätzlicher Nachhaltigkeit eine nächste Ebene erreicht.

Zukunftsweisende Mobilität

Mit der Einführung von revibe setzt vibe ein starkes Zeichen für die Zukunft der Elektromobilität und des eigenen, innovativen Auto-Abos. Das Unternehmen beweist, dass nachhaltige und wirtschaftliche Mobilitätslösungen erfolgreich umsetzbar sind. „Wir sind überzeugt, dass Elektromobilität nicht nur eine Antwort auf die Fragen unserer Zeit ist, sondern auch eine Einladung, die Welt mit offenen Augen und einem sauberen Gewissen zu erkunden,“ sagt Rada abschließend. „Wir bei vibe streben danach, der führende Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa zu werden. Unser Ziel ist es, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen, indem wir flexible, umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternativen zum traditionellen Fahrzeugkauf und -leasing anbieten.“ Näheres unter vibemovesyou.com

