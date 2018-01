Vienna Auto Show – Jaguar Land Rover-Highlights

Vienna Auto Show – Jaguar Land Rover-Premieren. Jaguar Land Rover zeigt auf der Vienna Auto Show 2018 sein gesamtes Modellangebot und feiert die Publikums-Premiere des kompakten Jaguar E-PACE. Zweite Premiere feiert der Jaguar XE SV Project 8 – Nürburgring-Rekordhalter für viertürige Fahrzeuge und mit 600 PS der stärkste straßenzugelassene Jaguar der Markengeschichte. Österreich-Premiere feiern auch die neuen Plug-in-Hybrid-

Modelle von Range Rover und Range Rover Sport.

Jaguar E-PACE – gebaut in Österreich

Das jüngste Mitglied der neuen Jaguar SUV-Familie ist der erste Jaguar, der ausschließlich mit innovativen 2,0 l Vierzylinder-Motoren angeboten wird. Vom effizienten 150-PS-Diesel bis zum sportlichen 300 PS-Benziner ist für jeden Geschmack und Fahrstil etwas dabei. Der E-PACE ist Made in Austria bei Magna Steyr in Graz und bedeutet entsprechende Arbeitsplätze und Wertschöpfung in und für Österreich.

Zweite Österreich-Premiere feiert der Jaguar XE SV Project 8. Der von

SVO (Special Vehicle Operations) entwickelte und in Handarbeit gefertigte Jaguar XE SV Project 8 ist der bislang extremste Jaguar mit Straßenzulassung. Sein 5.0-Liter-V8 leistet mit Kompressoraufladung 441 kW/600 PS und dringt mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden in Supersportwagen-Bereiche vor. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 322 km/h.

Österreich-Premiere auch für den Range Rover und Range Rover Sport Plug-in-Hybrid. Beide PHEV-Modelle vereinen Elektro- und Benzinmotor in einem System und kommen damit mehr denn je allen Anforderungen hinsichtlich Effizienz, Leistung und Flexibilität nach. Der neu entwickelte Plug-In-Hybridantrieb sichert eine rein elektrische Reichweite von bis zu 51 Kilometern.