Vienna Autoshow 2019 – Neuer Besucherrekord

Alle Jahre wieder, am Beginn der neuen Messesaison – da steppt der Bär in der Messe Wien. Wenn nämlich mit der Vienna Autoshow und der Ferienmesse Wien zwei Messeschwergewichte parallel an den Start gehen und so den mit Abstand publikumsstärksten Messeevent des Jahres bilden. Und zwar ganz Österreichs. Exakt 155.322 Besucher stürmten an den vier publikumsoffenen Showtagen die Messehallen. Dazu kommen noch jene 8.496 Händler, VIPs und Medien, die den vorgelagerten Previewtag nutzten. Die insgesamt 163.818 Besucher bedeuten nicht nur ein weiteres Plus von 1,3 % zum Rekordwert des Vorjahres, sondern markieren auch ein all-time-high.

Unschlagbare Themenkombination und neue Marken

„Die Themenkombination von Auto und Urlaub hat einmal mehr ihre unschlagbare Zugkraft erwiesen“, freut sich Gernot Krausz, für B2C-Messen verantwortlicher Managing Director bei Veranstalter Reed Exhibitions, über den erfolgreichen Messeverlauf. „Das Konzept, die Themen emotionsstark und erlebnisintensiv zu inszenieren, ist vom Publikum voll angenommen worden. Und das ist genau der Weg, den wir in Zukunft fortsetzen wollen.“ Auch Dr. Christian Pesau, Geschäftsführer des Verbandes der österreichischen Automobilimporteure, der als Co-Veranstalter der Messe fungiert, zog bei Messeende ein positives Fazit: „Zum 15-Jahres-Jubiläum erlebte die Vienna Autoshow 2019 erneut einen regelrechten Ansturm. Die Begeisterung der Österreicherinnen und Österreicher für das Auto ist ungebrochen. 40 Hersteller präsentierten rund 400 Neuwagen, darunter 30 Österreich- und 2 Europapremieren. Daneben haben wir heuer erstmalig der immer wichtiger werdenden Elektromobilität mit der sogenannten E-Mobility-Area eine eigene Fläche gewidmet. Zudem konnten die Besucherinnen und Besucher bei der SUV-Experience die Leistungen der Fahrzeuge direkt am Offroad-Parcours hautnah erleben. Auch waren heuer einige neue Marken vertreten, was uns besonders freut. Für uns ist es wesentlich, die Vielfalt auf der Vienna Autoshow beizubehalten und jedes Jahr auch etwas Neues anzubieten. Das ist uns heuer sehr gut gelungen“, so Christian Pesau.

Impulsgeber für den Autokauf

Die Vienna Autoshow ist zudem ein wichtiger Gradmesser und Impulsgeber für den Fahrzeugabsatz. Laut aktueller Besucherbefragung während der Vienna Autoshow planen 36 Prozent der Besucher, inspiriert durch die Präsentationen der Aussteller und die Messeatmosphäre, in den nächsten Wochen und Monaten einen Automobilneukauf. Silvia Vogel, themenzuständige Category Managerin bei Reed Exhibitions, sieht darin einmal mehr einen Beweis dafür, „dass Messen und Shows im Zeitalter der Digitalisierung eine stimmige und unverzichtbare Dualität mit der Onlinewelt bilden“.

Die großen Themen: Alternative Antriebe und SUV

In der E-Mobility Area in der Halle C konnten sich die Messbesucher auf 450 Quadratmetern bei den 30 Experten zu allen Aspekten rund um die Elektromobilität informieren. Als besonderes Highlight konnte man ein eRacing Modell der Technischen Universität begutachten. Außerdem gab es einen spannenden Mythen-Check, Tipps & Tricks von erfahrenen Elektromobilisten und einen individueller Kostenrechner, der Interessenten zeigte, ob sie schon jetzt mit einem Elektroauto Geld sparen können. In einem interaktiven Quiz konnten die Besucher schließlich ihr Wissen testen und sich zum Elektromobilitäts-Champion Buzzern! Und beim großen Gewinnspiel hatten die Messebesucher die Chance, ihr Lieblings-E-Auto für einen ganzen Monat zu gewinnen. Da sich SUVs – ob elektrisch oder nicht – immer größerer Beliebtheit erfreuen, gab es einen „SUV Experience“ Bereich. Auf dem Freigelände zwischen den Hallen C und D demonstrierten Profis der ÖAMTC-Fahrtechnik das Fahrverhalten von SUVs und Heavy Offroaders in unwegsamem Gelände. Dabei machten viele Besucher von der Möglichkeit Gebrauch mitzufahren und so bei der Überquerung eines drei Meter hohen Hindernisses ein Gespür für das optimale Fahren und Stehenbleiben auf extremer Steigung und ebensolchem Gefälle zu bekommen.

Das Publikum ist treu

Ein gutes Drittel (34,3 %) bezeichnete sich bei der Besucherbefragung als Stammbesucher, 36,2 Prozent besuchen der Befragung zufolge die Messe gelegentlich, und 29,5 waren zum ersten Mal auf der Vienna Autoshow. Die Autoshow ist zwar nach wie vor eine Männerdomäne, aber der Anteil von weiblichen Besuchern steigt und betrug diesmal fast ein Drittel.

