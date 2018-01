Vienna Autoshow – Suzuki Swift Sport-Österreichpremiere & erfolgreicher Motorsport Cup

Vienna Autoshow – Suzuki Swift Sport-Österreichpremiere & erfolgreicher Motorsport Cup. Der neue Suzuki Swift Sport feiert seine Österreichpremiere bei der Vienna Autoshow.

Suzukis sportliches Flaggschiff präsentiert sich in dritter Generation mit besonders attraktivem Außen- und Innen-Design, hoher sportlicher Funktionalität, fortschrittlicher Technik und noch mehr Leistungspotential. Mit dem neuen Suzuki Swift Sport setzt man ein weiteres innovatives Zeichen sportlicher Kleinwagen-Kompetenz: Ultimativer Fahrspaß kombiniert mit sportlicher Spritzigkeit unter dem Dach bestmöglicher Fahrsicherheit. Die Erfolgsserie des normalen Swift, wird mit dem neuen Swift Sport eine erfolgreiche Fortsetzung finden.

„Wir wissen, dass unsere Kunden ein dynamisches Fahrerlebnis mehr als alles andere schätzen. Deshalb haben wir den neuen Suzuki Swift Sport leichter, schneller und in jeder Hinsicht belebender gemacht“, so Chef-Ingenieur Masao Kobori. Der Verkauf in Österreich beginnt im Frühjahr 2018. Sein Start im Motorsport folgt 2019.

Suzuki Motorsport Cup

Der einzige Markenpokal Österreichs – von Suzuki Austria Managing Director Helmut Pletzer 2004 gegründet – geht 2018 in seine 15.Saison. Gemeinsam mit Organsator Martin Zellhofer kann man auf eine spannende und erfolgreiche Saison 2017 zurückblicken und skizzierte die weitere Zukunft.

Erst im letzten Rennen auf dem Hungaroring wurde die Meisterschaft 2017 entschieden. Endstand: Marcel Krailler vor Max Wimmer und Günther Wiesmeier.

Der Markenpokal hat sich im Lauf der Jahre zu einer beliebten sportlichen Rennserie entwickelt. Viele heimische Motorsporgrößen starteten hier ihre Karrieren – von Hermann Neubauer über Felix Wimmer, Michael Böhm, Erich Weber bis zu Porsche Cup-Fahrer Hermann Berger und Nachwuchspilot Maximilian Hofer.

Die Rennsaison 2018 ist noch mit den bestehenden Fahrzeugen geplant, 2019 wird dann der neue Suzuki Swift Sport zum Einsatz kommen. 2018 wird der Cup neben den traditionellen Austragungsorten auch ein Rennen in Italien bestreiten. Ein bunt gemischtes Fahrerfeld – jüngster Pilot 17 Jahre, altester 53 Jahre – wir auch heuer wieder für spannenden Motorsort sorgen. Der Suzuki Motrosport Cup ist für Junge und Junggebliebene eine hervorragende Möglchkeit kostengünstig Motorsport zu betreiben und ein wertvoller Imageträger für Suzuki Austria.