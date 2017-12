Vienna Autoshow – VW-Konzern mit 9 Österreich-Premieren

Vienna Autoshow – VW-Konzern mit 9 Österreich-Premieren. Das Autojahr beginnt im Jänner 2018 in Österreich bereits zum 12. Mal mit der Vienna Autoshow. Die Volkswagen Konzernmarken zeigen wieder zahlreiche Premieren und Highlights. Von 11. bis 14. Jänner 2018 gibt es insgesamt mehr als 100 Neuheiten, Bestseller und Traumwagen aus dem Modellprogramm der Marken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini und Ducati zu bewundern.

Volkswagen zeigt den brandaktuellen T-Roc, das erste Crossover-Modell von VW, das SUV-Performance und Komfort mit der Wendigkeit eines Kompakten verbindet. Der T-Roc feiert am 11. Jänner seine Markteinführung in Österreich.

Einen Ausblick in die SUV Zukunft bietet die Studie T-Prime Concept – bei genauem Hinsehen ist das Nachfolgemodell des VW Touareg zu erkennen.

Audi setzt auf Vielseitigkeit. Highlight Nummer eins ist das Flaggschiff der Marke, der neue Audi A8, der für sportliche Eleganz, wegweisende Technologien und erstklassige Verarbeitung steht. Darüber hinaus werden zwei Österreich-Premieren gezeigt: der Audi RS 4 Avant und der Audi A7 Sportback.

Seat präsentiert zwei Österreich-Premieren: den neuen Leon CUPRA R und den Arona KTM X-Edition. Der neue SEAT Leon CUPRA R wird zweifellos die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Das mit 310 PS leistungsstärkste Straßenfahrzeug in der Geschichte ist auf 799 Einheiten limitiert.

20 Stück sind für Österreich geplant. Das neueste Sondermodell, der Seat Arona KTM X-Edition ist in einer auf 200 Stück limitierten Sonderauflage erhältlich und ein Pilot-Projekt gemeinsam mit KTM. Das Sondermodell umfasst ein speziell designtes KTM Mountainbike mitsamt Fahrradträger und umfangreicher Sonderausstattung.

Skoda feiert gleich zwei Österreich-Premieren: Mit dem Kodiaq Scout und dem Kodiaq Sportline bringt Škoda zwei neue Modellvarianten seines Raumwunders. Mit dem Karoq betritt erstmals ein Skoda Kompakt-SUV die automobile Bühne. Der Octivia Combi RS 245 steht darüber hinaus als kraftvoller Familiensportler am Skoda Messestand.

Porsche präsentiert auch heuer wieder zahlreiche Highlights und Österreich-Premieren: Erstmals zu sehen gibt es die Modelle 911 GT3 mit Touring Paket sowie den 718 Boxster GTS. Weitere Highlights: die 3. Generation des Cayenne, sowie der Panamera Sport Turismo (ST) mit seinem avantgardistischen Design- und Karosseriekonzept.

Bentley bringt mit der dritten Generation des Continental GT eine Österreich-Premiere nach Wien. Herzstück des neuen Continental GT ist eine komplett überarbeitete und optimierte Version von Bentleys bewährtem W12-Motor mit 6,0 Litern Hubraum und Doppelturboaufladung.

Lamborghini zeigt den Aventador S Roadster, der atemberaubende Fahrleistungen mit Open-Air-Fahrvergnügen in Reinform kombiniert. Der 740 PS starke Aventador S Roadster ist der einzige Supersport-Roadster mit V12-Mittelmotor.

Bugatti bringt mit dem Chiron den exklusivsten, leistungsstärksten und schnellsten Serien-Supersportwagen.

Ducati stellt für die Zweiradfans zwei heiße Modelle in Wien aus: Eine Panigale V4 S – bei Audi – darüber hinaus gibt es eine Multistrada 1260 S zu sehen.