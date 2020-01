Vienna Autoshow – Zahlreiche Premieren

Auf der Vienna Auto Show präsentieren sich auch heuer wieder zahlreiche Premieren. Vierzig Marken sind mit zirka 330 Neuwagenmodellen vertreten. Darunter eine Welt-, eine Europa- und über zwei Dutzend Österreich-Premieren.

E-Mobilität & 4×4 Action

Neben all den Neuwagen gibt es zwei Schwerpunktbereiche. Auf rund 3.500 m² erfährt man in der E-Mobility Area alles über E-Mobilität. Und im Bereich für SUV Experience erlebt man die Geländegängigkeit von 4×4-Fahrzeugen. Für Speed-Junkies macht der #unraceable Fahrsimulator Beschleunigung richtig spürbar.

Neuwagen-Kaufimpuls, Alternativantrieb im Trend

Sehen, staunen, anfassen, live erleben und pure Emotion, das sind die Erfolgsparameter der Vienna Autoshow. Der Effekt für die Automobilbranche: der direkt aus der Messe ableitbare Kaufimpuls für Neuwagen in Österreich. Und – mehr als bisher dominieren alternative und nachhaltige Antriebe. Die Elektromobilität hat Einzug gehalten. So haben die Neuzulassungen alternativ betriebener Pkw um 56,8 % zugenommen. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 329.363 Pkw neu zugelassen, was einen Rückgang von 3,4% gegenüber 2018 bedeutet. Neuzulassungen alternativ betriebener Pkw hingegen nahmen um mehr als die Hälfte auf 26.346 Fahrzeuge zu. Spitzenreiter dabei sind Benzin-Hybrid-Pkw mit einem Plus von 47,8%, Elektro-Pkw verzeichneten einen Zuwachs von 36,8%.

Fahrzeughandel als Mobilitätspartner und Berater

„Die individuelle Mobilität ist sowohl beruflich als auch privat ein wichtiger Pfeiler unseres Wohlstands“, so Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums des Fahrzeughandels. „Damit steigt auch die Bedeutung des Fahrzeughandels als Mobilitätspartner und Berater unserer Kunden“. Edelsbrunner weiter: „Die NoVA wurde am im Oktober 2019 im Zuge des Steuerreformgesetzes 2020 weiter ökologisiert. Ich sehe daher für eine weitere Erhöhung keine Notwendigkeit“.

Die Vienna Autoshow in der Messe Wien ist von 16. bis 19. Jänner, täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

