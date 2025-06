Vienna Motorsport Show 25 im Wiener Riverside

Zum Saisonstart zeigt sich die heimische Motorsportszene stark wie nie und lädt vom 6. bis 8. März zur „Vienna Motorsport Show ’25“ ins Riverside. Drei Tage lang und bei freiem Eintritt können dann Rennautos vieler Epochen und Klassen bestaunt werden. Gezeigt werden historische Rennfahrzeuge wie der Einsitzer Monoposto, Formel 1-Renner, Rallye-Boliden und GT3-Tourenwagen. Ein Highlight ist der Schumacher-Ferrari aus dem Jahr 2006, womit der Deutsche Vizeweltmeister wurde. Es handelt sich um einen Ferrari 248 mit unglaublichen 796 PS. Im Fun-Corner powered by Carrera kann man Motorsportler persönlich treffen.

On Top Talk mit Alex – Auch Stars der Szene schauen vorbei, schreiben Autogramme und geben Interviews auf der Bühne. Ein besonderes Highlight der Vienna Motorsport Show ’25 ist das exklusive Interview mit Motorsportlegende Alexander Wurz. Der ehemalige Formel-1-Fahrer wird am Samstag – 8. März – um 14:00 Uhr auf der Bühne stehen und Einblicke in seine beeindruckende Karriere geben. Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher Interviews mit weiteren Rennsport-Profis genießen und wertvolle Informationen aus erster Hand erhalten. Riverside-Eigentümer Peter Schaider: „Die Vienna Motorsport Show ’25 im Riverside ist eine einzigartige Gelegenheit, die Faszination Motorsport hautnah zu erleben und sich von der beeindruckenden Performance der Fahrzeuge begeistern zu lassen. Mit Alexander Wurz haben wir zudem einen echten Top-Experten, der aus erster Hand Einblicke in die Formel 1 geben kann und weiß, wie man richtig schnelle Runden fährt!“