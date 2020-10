Vietnamesisches Luxus-SUV: Vinfast President

Mit dem Vinfast President kommt ein vietnamesisches Luxus-SUV – vorerst – auf den US-Markt. 2021 soll es soweit sein. Vinfast baut ein auf 500 Stück limitiertes Luxus-SUV namens Vinfast President. Ganz nach amerikanischem Geschmack: ein 6,2-Liter-V8 mit 309 kW/420 PS und 624 Nm Drehmoment.

Luxus-SUV Vinfast President

Das vietnamesische Luxus-SUV Vinfast President hat Allradantrieb und eine Achtgang-Automatik. Er sprintet in unter sieben Sekunden auf Tempo 100 und erreicht an die 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Design kommt von Pininfarina. Das Getriebe von ZF. Die Friedrichshafener haben vergangenes Jahr deshalb ein Werk auf dem Vinfast-Gelände errichtet. Dort werden Fahrwerkskomponenten hergestellt. Trotz des geplanten US-Markteinstiegs: Verkaufen will man den Vinfast President nur in Vietnam. Für umgerechnet zirka 140.000 Euro. Ein Preis, der aber nur für die ersten 100 Käufer gilt. Die weiteren 400 Kunden müssen an die 169.000 Euro berappen.

