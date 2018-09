Vinfast – BMW Technik Made in Vietnam

Hierzulande kennt die „VinGroup“ niemnd. Dabei ist es einer der größten Konzerne in Vietnam. Unter der Marke VinFast will der Mischkonzern nun Autos bauen. Dazu werden alte BMW Plattformen modifiziert und den Fahrzeugen ein aufregendes Design verliehen. Ziel ist eine globale Expansion. Deshalb sind die Fahrzeuge auch auf dem Pariser Autosalon vertreten.

Das Design ist auffällig

Bisher dachte man bei Made in Vietnam an Kleidung oder Schuhe. Doch nun könnte man auch bald an Autos denken. Vinfast, der neu gegründete und erste Autohersteller Vietnams, wird mit gleich zwei Modellen beim Pariser Autosalon (2.– 14.10.2018) die internationale Bühne betreten. Das Markenzeichen ist ein verchromtes „V“-Emblem im Zentrum des Kühlergrills. Es wird rechts davon von einer asymmetrischen horizontalen Chromleiste ergänzt, die zusammen mit dem LED-Tagfahrlicht ein kursives „F“‑Motiv ergibt und somit für die zweite Silbe von Vinfast steht. Beim Design holte sich das Unternehmen Unterstützung aus Italien. Nach von Italdesign entwickelten Skizzen übernahm Pininfarina die Ausarbeitung des endgültigen Fahrzeugdesigns. Die Technik stammt aber aus Deutschland, denn VinFast nutzt die alte Plattform des 5ers sowie X5.

Eine Limousine sowie ein SUV

Los gehen wird es mit einer Limousine sowie – dem Zeitgeist entsprechend – mit einem SUV. Nach der Präsentation sollen die Fahrzeuge ab der zweiten jahreshälfte 2019 in Hai Phong, Vietnam vom Band rollen. Der Kunde hat die Wahl zwischen Hinterrad- und Allradantrieb. Einen Spurhalteassistent wird es übrigens nicht geben. Wer schon einmal in Vietnam gefahren ist, weiß warum. Unter der aufregenden Hülle steckt die Technik des vorigen 5er sowie X5 von BMW. Deshalb ist auch der Zweiliter-Turbobenziner mit bis zu 227PS ein alter Bekannter. Ungewiss ist allerdings, ob es die Autos mit diesem Motor nach Europa schaffen. Aktuell wird nur die Euro 5 Abgasnorm erreicht. Mit einen E-Antrieb sehe die Sache wieder anders aus.

Ambitionierte Ziele und hohe Standards

VinFast soll eine begehrenswerte Automarke der oberen Mittelklasse werden. Von Limousine und SUV sollen 100.000 bis 250.000 Einheiten avgesetzt werden. Mit Einführung der „A-Klasse“ im Jahr 2025 soll die Zahl auf 500.000 ansteigen. Das Stadtmobil A-Klasse stellt das volumenstärkste Automobilsegment in Vietnam dar. In diesem Segment will VinFast die Marktführung erobern. Dazu wurden zahlreiche Partnerschaften mit renomierten, europäischen Unternehmen aus der Automobilbranche geschlossen. Damit sollen mindestens internationale Standards bei der Qualität erreicht werden. Ob und in welcher Form die Autos nach Europa kommen ist allerdings noch offen.

