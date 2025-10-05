Vinfast bringt EB 8 und EB 12 E-Linienbusse

Vinfast bringt EB 8 und EB 12 E-Linienbusse – Mit der Einführung dieser beiden modernen und intelligenten Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr bekräftigt der vietnamesische Automobilhersteller sein Engagement in Europa. Vor dem Hintergrund der Kernmission „Elektromobilität für alle zugänglich zu machen“, wird die Präsenz vom privaten Personenkraftwagen auf den wichtigen öffentlichen Nahverkehrssektor ausweitet.

Der zwölf Meter lange Stadtbus EB 12 erfüllt bereits die UNECE- und CE-Vorschriften und kann ab sofort in Europa bestellt werden. Der acht Meter lange EB 8 folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Beide Modelle sind durch umfassende Garantien ohne Kilometerbegrenzung geschützt.

Auf der Busworld konnten europäische Kunden erstmals einen Blick auf den EB 8 und den EB 12 werfen. Diese Modelle basieren auf einer smarten Technologie, die sich bereits auf dem vietnamesischen Inlandsmarkt bewährt hat.

Dort sind über 300 Elektrobusse in fünf Großstädten erfolgreich im Einsatz. Beide fortschrittlichen Modelle basieren auf einer Philosophie, die

Leistung und Reichweite, Fahrgastkomfort, Preis und Sicherheit optimiert. Sie integrieren eine umfassende Bandbreite fortschrittlicher Sicherheits- und Fahrerassistenztechnologien und sorgen so für ein sicheres und entspanntes Fahrerlebnis für Fahrgäste und Betreiber sowie für gefährdete

Verkehrsteilnehmer

Der VinFast EB 8 ist für optimale Effizienz und Wendigkeit auf urbanen Strecken ausgelegt. Er verfügt über kompakte Abmessungen – L x B x H: 8.610 x 2.470 x 3.220 mm – und einen zentralen Elektromotor mit einer maximalen Leistung von 200 kW, der eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern ermöglicht. Mit einer Batteriekapazität von 359 kWh erreicht er eine Reichweite von über 290 Kilometern pro Ladung – basierend auf dem Standard SORT 1 + AC ON – und übertrifft damit die typische Tagesnutzung von Bussen dieser Größe. Er unterstützt 120-kW-Schnellladung und maximiert so effektiv die Betriebszeit und Fahrplaneffizienz. Er bietet Platz für bis zu 60 Passagiere, darunter 24 Sitzplätze, einen Rollstuhlplatz und 35 Stehplätze. Zugang und Komfort für die Passagiere werden durch eine serienmäßige elektrische Rollstuhlrampe und einen eigenen, geräumigen Rollstuhlbereich – 1.300 mm x 750

mm – gewährleistet.

Eine unabhängige Einzonen-Klimaautomatik schafft im Innenraum Wohlbefinden. Zu den umfassenden Sicherheitsfunktionen gehören Antiblockiersystem (ABS), elektronische Bremskraftverteilung (EBD), Bremsassistent (BA) und Berganfahrassistent (HAS). Ergänzend sorgt eine Vollluftfederung für ein hohes Maß an Laufruhe und Stabilität.

Der VinFast EB 12 ist ein vollwertiger 12-Meter-Stadtbus – Abmessungen L x B x H: 12.110 x 2.550 x 3.330 mm – mit einem Radstand von 5.900 Millimetern und einem zulässigen Gesamtgewicht von 19.200 Kilogramm. Seine Niederflur- und Dreitürer-Konfiguration ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Fahrgastwechsel. Der EB 12 bietet Platz für bis zu 90 Fahrgäste – 35 Sitzplätze, ein Rollstuhlplatz und 54 Stehplätze – und kann individuell an die

Bedürfnisse jedes Flottenkunden angepasst werden. Er ist mit zwei leistungsstarken 125-kW-Radnabenelektromotoren ausgestattet, die zusammen eine maximale Leistung von 250 kW liefern und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern abbilden.

Die 422-kWh-Batterie wurde hinsichtlich Leistung, Ladeleistung und Kosten optimiert und bietet dank effizienter regenerativer Bremstechnologien eine Reichweite von über 400 Kilometern pro Ladung – SORT 2-Standard. Das Fahrzeug unterstützt außerdem 140-kWSchnellladen über den CCS2-Anschluss.

Zu den Premium-Annehmlichkeiten für die Passagiere gehört eine unabhängige Zweizonenklimaautomatik mit hocheffizienter Wärmepumpe. Der EB 12 ist außerdem mit 26 praktischen USB-Ladeanschlüssen und einer Luftfederung an Vorder- und Hinterachse ausgestattet, die ein ruhiges Fahrerlebnis ermöglicht.

Der Innenraum verfügt serienmäßig über einen eigenen Rollstuhlplatz – 1.300 mm x 750 mm – und eine elektrisch betriebene Rollstuhlrampe. Eine LED-Lichtleiste verleiht der Passagierkabine einen Hauch moderner Eleganz und Raffinesse.

Neben den zentralen Sicherheitssystemen – ABS, EBD, BA, Traktionskontrolle (TCS) und HAS) ist der EB 12 serienmäßig mit einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet. Dazu gehören Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DDAW) und Fahrerüberwachung, Totwinkelerkennung, Auffahr- und Heckkollisionswarnung sowie die intelligente Geschwindigkeitsassistenz (ISA). automatischen Brandbekämpfungssystem und einer hochmodernen Videoüberwachung ausgestattet.

Darüber hinaus bietet man seinen Pkw-Kunden branchenführende Garantieleistungen und möchte diesen Status auch auf dem E-Bus-Markt umsetzen. Sowohl für den EB 8 als auch für den EB 12 gilt eine fünfjährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung für den gesamten Bus und bis zu acht Jahre für die Hochvoltbatterie und

den Korrosionsschutz. Er kann ab sofort bestellt werden. Gefertigt wird er in einer hochmodernen Produktionsanlage in Vietnam mit einer Kapazität von 1.500 bis 2.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Der kommerzielle Betrieb soll ab 2026 aufgenommen werden. Mit diesen beiden neuen Produktlinien strebt VinFast strategische Partnerschaften an, um ein

Vertriebsnetz für seine Elektrobusse in Schlüsselmärkten wie Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Schweden, Österreich sowie den mittel- und osteuropäischen Ländern und dem Baltikum aufzubauen. Dieser Schritt ist ein strategischer Meilenstein, der das Produktangebot diversifiziert und die vietnamesische Elektrofahrzeugmarke in der globalen E-Mobilitätslandschaft positioniert.