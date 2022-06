Vinfast: Europapremiere der E-SUV

Vinfast feiert beim International Vehicle Symposium and Exhibition (–15.6.) in Oslo die Europapremiere der beiden E-SUV VF 8 (Foto oben) und VF 9. Dabei betont der vietnamesische Hersteller die europäische Handschrift der Fahrzeuge. Das Design stammt vom italienischen Studio Pininfarina.

Und Firmen wie ZF, ABB, Bosch und Dürr haben sich an der Entwicklung der Modelle, aber auch der Fertigungsanlagen beteiligt. Außerdem will Vinfast über sein geplantes Vertriebs- und Servicenetz informieren. Niederlassungen, genannt „VinFast Stores“, sind in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden geplant. Noch in der zweiten Jahreshälfte sollen die beiden Modelle in den Ausstattungsvarianten Eco und Plus zur Auslieferung kommen.

