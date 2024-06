Vinfast in der TIME100-Liste

Der vietnamesische E-Autohersteller Vinfast ist vom TIME-Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres aufgenommen worden. Die renommierte US-Zeitschrift TIME hob mit Blick auf Innovation und das rasche Wachstum den disruptiven Ansatz und nennt Vinfast einen EV-Splash. Das noch recht junge Unternehmen will in diesem Jahr den Fahrzeugabsatz auf 100.000 Autos verdreifachen.

Die TIME100-Liste wurde erstmals 2021 zusammengestellt. Seither zeichnet sie die 100 einflussreichsten Unternehmen aus verschiedenen Branchen aus. Der Auswahlprozess umfasst redaktionelle Überprüfungen, Beiträge von Reportern aus aller Welt und Beratungen mit externen Experten. Die ausgewählten Unternehmen zeichnen sich durch außergewöhnliche Fähigkeiten, Markteinfluss, Kreativität, Ehrgeiz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz aus. Nähere zur Marke unter vinfastauto.eu/de

