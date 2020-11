Vision Urbanaut – Mini Zukunftsvision

Die digitale Konzeptstudie Vision Urbanaut ist die Zukunftsvision von Mini. Ein Ausblick, wohin die Reise gehen könnte. Es ist eine Art Van-Crossover. Der gewährt trotz kompakter Abmessungen – knapp 4,50 Meter – seinen Insassen viel Raum. Und ist dabei höchst flexibel. Das beginnt bereits bei der wandelbaren Optik.

Die Studie nimmt das klassische Mini-Design auf und interpretiert es in die Neuzeit. Das dynamische Matrix-Licht an Front und Heck ermöglicht die Darstellung unterschiedlicher Grafiken. Damit kommuniziert der Vision Urbanaut mit seiner Umwelt. Ein weiteres Stilelement: die so genannten „Skateboard Wheels“ in der Farbe Ocean Wave. Die transparent und von innen beleuchteten Felgen können je nach Fahrmodus die Farbgebung verändern. Die Verwendung nachhaltiger Materialien und ein elektrischer Antrieb runden das Gesamtkonzept ab. Autonomes Fahren wäre mit dem Konzeptfahrzeug ebenfalls denkbar.

Die Zukunftsvision des Mini Vision Urbanaut

Der Einstieg erfolgt über eine seitliche Schiebetür. Sie öffnet nicht mit einem gewöhnlichen Fahrzeugschlüssel. Sondern über Smart Device per Smartphone oder Tablet. Den Zugang kann man für andere Familienmitglieder oder Freunde vordefinieren.

Die Gestaltung des Innenraums haben die Designer völlig neu gedacht. Die typischen Mini-Rundinstrumente befinden sich nicht direkt vor dem Fahrer. Sondern an einem Tisch im Zentrum des Fahrzeugs. Das Interieur beim Vision Urbanaut erweist sich äußerst wandelbar. Die Vordersitze sind drehbar. Umklappen und schwenken lassen sich die Rücksitze. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein Wohnzimmer mit einer gemütlichen Sitzecke. Das Cockpit kann abgesenkt werden.

Mini Vision Urbanaut – Zukunft neu gedacht

Verschiedene Konfigurationen wie „Chill“, „Wanderlust“ oder „Vibe“ sorgen für das personalisierte Erlebnis an Bord. Dazu tragen auch verschiedene Duftnoten und eine individuelle Ambientebeleuchtung bei. Ein besonderes Raumgefühl ermöglicht die Windschutzscheibe. Die lässt sich nach oben öffnen. So entsteht ein „Street Balcony“. Der lässt eine direkte Unterhaltung aus dem Fahrzeug heraus mit Personen aus der Umgebung zu. Unterwegs lassen sich beim Urbanaut maßgeschneiderte Playlists, Audiobooks oder Podcasts abrufen. Ein persönlicher Reiseplaner unterbreitet individuell zugeschnittene Tipps und Points of Interest.

Noch ist der Mini Vision Urbanaut eine digitale Fingerübung der Designer und Entwickler. Ob das Konzeptfahrzeug jemals in Serie geht, lässt Mini offen. Aber die Studie gibt ansatzweise einen Ausblick auf die künftige Designsprache bei der britischen Traditionsmarke.

