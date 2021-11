Vitesco Technologies – Hybridlösung fürs Motorrad

Das Continental-Spin-off Vitesco Technologies stellt auf der EICMA eine Hybridlösung fürs Motorrad vor. Einen rein elektrischen 48-Volt-Antrieb für kleinere Krafträder bis etwa 7 kW (knapp 10 PS). Gedacht ist er vor allem für die volumenträchtigen Märkte Asiens.

Das System ist derzeit in Vorbereitung für den Serieneinsatz. Bei größeren Motorrädern sieht das Technologieunternehmen aus Regensburg vor allem in der Hybridisierung Chancen, in einer Übergangszeit den CO 2 -Asstoß zu reduzieren. Bei dem präsentierten Demonstrationsobjekt eines Hybrid-Motorrads kommt ein riemengetriebener 48-Volt-Startergenerator aus dem Automobilbereich zum Einsatz. Mit dem kann man im Stadtverkehr auch kürzere Strecken rein elektrisch zurücklegen.

