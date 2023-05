Viva Billa an weiteren OMV Tankstellen

Die OMV rollt Viva Billa an weiteren OMV Tankstellen in Österreich aus. Nach der gelungenen Testphase an acht ausgewählten Standorten in Wien, der Steiermark und Tirol folgt der Roll-out. An weiteren 30 OMV Tankstellen in Österreich.

Viva Billa positioniert sich als erste Wahl für einen bequemen und schnellen Stopp zwischendurch. Ein neu geschaffenes Einkaufserlebnis, dass das Know-how des Lebensmitteleinzelhändlers und der Gastro-Kompetenz der VIVA Genusswelt der OMV verbindet.

„Unser Fokus liegt aktuell vorrangig auf der Zusammenarbeit mit österreichischen Produzentinnen und Produzenten für den Gastrobereich. So bieten wir nun noch mehr frische Produkte, aber auch beliebte Eigenmarken und das zu einem fairen Preis. Mit dem „one stop for all“-Marktauftritt gehen wir auf die zunehmenden Convenience-Ansprüche unserer Zeit ein“, so Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich.

„Mit zehn Lagerstandorten – verteilt über ganz Österreich – garantieren wir kurze Lieferwege. Außerdem können wir damit das regionale Sortiment umfassend stärken“, erklärt dazu Jürgen Öllinger das Versorgungskonzept an den weiteren 30 OMV Tankstellen. Er ist Geschäftsführer der Rewe Großhandel GmbH

