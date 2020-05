Vive la car – Ein Auto im Abo?

Die Automobilwelt unterliegt seit geraumer Zeit einem massiven Wandel. Trends wie Elektrifizierung, Digitalisierung & Vernetzung, Shared Economy sowie autonomes Fahren – beeinflussen nicht nur uns sondern auch Hersteller. So gesehen auch bei Hyundai dem Pionier im E-Mobilitätsbereich und nunmehr auch bei neuen Mobilitätsdienstleistungen. Mit dem Online Verkauf, dem Hyundai Carsharing und dem Hyundai Abo bietet man Konzepte, die mit dem demografischen Wandel einhergehen und mit dem man Bestands- wie auch Fremdmarkenkunden ansprechen will. Mit Einbindung der Handelsorganisation ergänzen diese Innovationsprojekte das Dienstleistungsspektrum und kannibalisieren die traditionellen Handlungsfelder des Automobilhandels in keinerlei Weise,.“ so Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH.

Auto & Abo?

In Zeiten von Corona gilt es das richtige Produkt zur richtigen Zeit anzubieten, dementsprechend wird ab sofort unter www.hyundai-abo.at eine weitere flexible Form der Mobilität angeboten. Das gemeinsam mit – ViveLaCar – umgesetzte Abo bietet eine breite Palette an Hyundai Modellen, vom i10 bis zum Santa Fe an. Der Kunde kann so sein Wunschmodell auf flexible Art im Rahmen einer Flatrate bei dreimonatiger Kündigungszeit abonnieren. Der gesamte Prozess wird online abgebildet, die Übernahme des Fahrzeugs erfolgt beim Hyundai Händler, aus dessen Bestand die Abo Fahrzeuge bedient werden.

Mit Laufzeiten zwischen 3 und 24 Monaten bietet das Abo die höchste Flexibilität für Privat- wie auch Firmenkunden, gerade in der von Covid-19 geprägten Zeit. Los geht’s ab 14 Euro pro Tag für einen Hyundai i30.

