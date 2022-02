ViveLaCar verstärkt Österreich-Team

ViveLaCar verstärkt sein Österreich-Team. Denn Auto-Abo ist in aller Munde. Und es entwickelt sich mehr und mehr zum vierten Angebot. Neben Leasing, Finanzierung und Barkauf. Zukunftsorientierte Autohändler sprechen mit dem Auto-Abo eine neue digitale Zielgruppe an, die maximale Flexibilität sucht. Mit einem engagierten Österreich-Team unter der Führung von Rainer Aspan als Country Manager startet ViveLaCar jetzt eine starke Händleroffensive und strebt eine Österreichweite Präsenz an.

Verstärkung beim Wiener Mobility Fintech Start-up ViveLaCar. Rainer Aspan übernahm zum 1. Februar 2022 die neu geschaffene Position Country Manager. Der 48-Jährige Aspan kennt sich bestens aus im Automobilgeschäft. Den Anfängen im Handel folgten 20 Jahre erfolgreiche Arbeit bei der Opel Austria GmbH in den Bereichen Vertrieb, Aftersales und Marketing. Zuletzt als Gebietsverkaufsleiter für Wien, Burgenland, Steiermark und Kärnten. Beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe.

Innovatives Geschäftsmodell

Mit dem innovativen Auto-Abo unter Einbeziehung des Handels hat ViveLaCar ein völlig neues Geschäftsmodell entwickelt und etabliert. Marken-Vertragshändler erschließen einen weiteren Vertriebskanal neben Barkauf, Finanzierung und Leasing. Dabei übernimmt ViveLaCar die Leadgenerierung, das Marketing und die komplette Abwicklung im Hintergrund. Markenhändler profitieren dabei von neuen Kundenkontakten sowie zusätzlichen Erträgen. ViveLaCar trägt das Risiko sowie alle anfallenden Kosten und erstattet monatlich die Fahrzeugnutzung.

Mit der Kampagne „Vergolden Sie Ihren Fahrzeugbestand“ setzt ViveLaCar jetzt einen starken Impuls im Handel. Interessenten können sich unter vivelacar.at/vergolden zum Webinar anmelden und informieren, wie die Wertschöpfung mit Bestandsfahrzeugen verlängert werden kann. „Ich freue mich auf meine Aufgabe bei ViveLaCar, weil ich Auto-Abo als stark wachsende und zukunftsträchtige Mobilitätslösung in Österreich etablieren möchte“, so Rainer Aspan, Country Manager Österreich.

Immer mehr Menschen schätzen den mit dem Auto-Abo von ViveLaCar verbundenen Komfort und die Flexibilität. Innerhalb von wenigen Minuten ist das Wunschauto online gebucht und steht schnell vor der Tür. Ohne Papierkram aber mit voller Kostenkontrolle, denn den „Alles-Inklusive-Monatspreis“ können die Abonnenten mitbestimmen. Sie können monatlich ein Kilometerpaket festlegen. Und wer weniger fährt, zahlt auch weniger.

