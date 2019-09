VLN Langstreckenmeisterschaft – Nürburgring im Livestream

Am 28.9. geht es in den siebenten Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft – am Nürburgring. Und im Livestream ist man topaktuell dabei.

SAMSTAG 28. SEPTEMBER 2019

VLN – RENNEN

Stream Zeiten 06:15 – 14:45 GMT 08:15 – 16:45 local/CET

Qualifying Start 06:30 GMT 08:30 local/CET

Qualifying Ende (ca.) 08:00 GMT 10:00 local/CET

Startaufstellung 09:00 – 09:40 GMT 11:00 – 11:40 local/CET

Rennen Start 10:00 GMT 12:00 local/CET

Rennen Ende (ca.) 14:00 GMT 16:00 local/CET

PLATTFORM livestream.com

AUDIO Full Mix mit deutschem Kommentar

EMBEDDING LINK

<iframe id=“ls_embed_1489507337″ src=“https://livestream.com/accounts/18660046/events/5181972/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=true&defaultDrawer=&autoPlay=true&mute=false“ width=“640″ height=“360″ frameborder=“0″ scrolling=“no“ allowfullscreen> </iframe><script type=“text/javascript“ data-embed_id=“ls_embed_1489507337″ src=“https://livestream.com/assets/plugins/referrer_tracking.js“></script> WEBLINK

WEBLINK (FULLSCREEN)

https://livestream.com/accounts/18660046/events/5181972/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=true&defaultDrawer=&autoPlay=true&mute=false

