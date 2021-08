VOGL + CO – Renault Dealer Of The Year

Renault hat das Autohaus Vogl + Co als Dealer Of The Year 2020 ausgezeichnet. Und das bereits zum fünften Mal in Folge. Den Automobilhersteller Renault und das steirische Autohaus Vogl + Co verbinden mehr als 60 Jahre Vertriebsgeschichte.

Gleich dreizehn der Vogl + Co-Standorte führen die breite Renault-Palette. Mit großem Erfolg. Wie sich wieder an der jüngsten Auszeichnung von Renault dem als Dealer Of The Year Award 2020 für Vogl + Co ablesen lässt.

Mit dem „Dealer of the Year-Award“ zeichnet die Renault-Gruppe alljährlich jene Händlerbetriebe aus, die besondere Leistungen im Verkaufs- und After Sales-Geschäft bewiesen haben. Aber auch bei der Servicequalität, der Kundenzufriedenheit und dem Umsetzen der Markenidentität.

Mag. Gerald Auer, Vogl + Co-Geschäftsführer zur Prämierung: „Wir sind sehr stolz, dass wir bereits fünf Mal in Folge an der österreichischen Spitze stehen. Der Dank gilt all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die zeigen diese Top-Performance tagtäglich im Verkauf und in der Werkstatt!“

