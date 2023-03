Vogl + Co übernimmt AVG Wiener Neustadt

Der steirische Mobilitätsanbieter Vogl + Co übernimmt per 1. April 2023 mit der AVG GmbH in Wiener Neustadt einen renommierten Renault- und Dacia-Händler. Mitsamt seinen 16 MitarbeiterInnen, sowie die Betreuung der fünf angeschlossenen Vertriebshändler. Damit setzt das steirische Traditionsunternehmen ein weiteres Zeichen für die Zukunft und expandiert ins südliche Niederösterreich.

In den letzten Jahren erreichte die AVG GmbH in Wiener Neustadt sowie die angeschlossenen fünf Partnerhändler mit den Marken Renault und Dacia sehr gute Marktanteilswerte. Vogl + Co übernimmt die AVG GmbH dadurch gelingt es, das Einzugsgebiet Wiener Neustadt, Wiener Neustadt/Land, Lilienfeld und Neunkirchen abzudecken.

Weiterer Ausbau des Händlernetzes

Damit setzt Vogl + Co seinen Entwicklungsprozess fort und kann das Geschäft als großer Renault-Partner im Süden und Osten Österreichs weiter ausbauen. „Um weiterhin die Professionalität in der gewohnt hochwertigen Betreuung unserer Partner und KundInnen sicherzustellen, werden wir die Strukturen dafür anpassen“, so die beiden Geschäftsführer von Vogl + Co, Mag. Gerald Auer und Dr. Oliver Wieser.

Vogl + Co gelang in den letzten Jahren der Ausbau zum 360 Grad Mobilitätsanbieter. Durch die Modernisierung und Ausbau eigener Standorte. Die Markenerweiterung, etwa um die Marke Alpine und die Markterweiterung nach Niederösterreich. Damit setzt das steirische Unternehmen weitere konsequente Erfolgsschritte. Mit mietedeinauto.at können Firmen, Institutionen und Gemeinden mit modernen Carsharing-Lösungen ausgestattet werden. KonsumentInnen haben die Möglichkeit, sich das flexible Auto-Abo als Alternative neben Kauf oder Leasing nun auch in Niederösterreich zuzulegen. „Nicht zuletzt ist es eine konsequente Weiterentwicklung im Sinne unserer KundInnen. Neben Neu- und Gebrauchtwagen, sowie Werkstatt und Ersatzteilleistungen, auch zukunftsorientierte Mobilitätslösungen anzubieten“, so die beiden Geschäftsführer von Vogl + Co.

