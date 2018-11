Vogl+Co gewinnt Händlerwettbewerb 2018

Der Club de l’Elite ist ein nationaler Händlerwettbewerb, den Renault Österreich in Zusammenarbeit mit der RCI Banque zur Anerkennung besonderer Leistungen seiner Vertragspartner im Geschäftsjahr 2018 austrägt. Bewertet werden die Performance im Privatkunden- und Flottengeschäft, die Qualität im Kundendienst und Verkaufsprozess, wie auch die Partnerschaft mit der RCI Banque. Als Gewinner dieser Auszeichnung ging Vogl+Co in der Kategorie „Große Händler“ als Sieger hervor.

Besondere Leistungen werden honoriert

Mit dem Club de l’Elite hat Renault Österreich in Zusammenarbeit mit der RCI Banque ein nationales Award-Programm gegründet, das herausragende Leistungen besonders ambitionierter Händlerbetriebe honoriert. Um möglichst faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, wurden die teilnehmenden Unternehmen entsprechend ihrer Größe in vier Gruppen gegliedert. Der Wertungszeitraum des Club de l’Elite startete mit 1. Jänner 2018 und endete mit 30. September 2018. In dieser Periode wurden die Performance im Privatkunden- und Flottengeschäft, die Qualität des Kundendienstes und des Verkaufsprozesses, sowie die Partnerschaft mit der RCI Banque analysiert und monatlich an die Teilnehmer berichtet. Nach Auswertung der endgültigen Daten erfolgte die schriftliche Verständigung der Gewinner, die im Rahmen eines Ehrungsabends von der Generaldirektion von Renault Österreich und der RCI Banque ausgezeichnet wurden.

Große Freude über die Auszeichnung

„Ein Wettbewerb über mehrere Kategorien und einen längeren Zeitraum ist genau jene Herausforderung die am besten die Erwartungen unserer Kunden beschreibt. Hier über alle Kategorien eine hohe Leistung zu erbringen ist ein Anspruch dem wir uns stellen und alle unsere Aktivitäten hierfür ausrichten. Ein Dank gilt jedem unserer 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“; fasst Geschäftsführer Gerald Auer, mit großer Freude über diese Auszeichnung für Vogl+Co, den Gewinn des Award zusammen.

Jeder Betrieb leistet einen Beitrag

„Als einer der weltweit führenden Automobilverbände zählt die Renault Gruppe auf ein hervorragend arbeitendes Händlernetz, das unsere Kundinnen und Kunden mit innovativen Produkten und bestem Service versorgt. Jeder Betrieb, der mit dem Club de l’Elite Award ausgezeichnet wurde, leistet einen besonderen Beitrag zu unserem Erfolg.“, so Oliver Schieritz, Country Operations Manager Renault Österreich.

