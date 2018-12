Vogl+Co startet Großprojekt in Leibnitz

Mit feierlichem Spatenstich hat Vogl+Co am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, den Baustart seines Großprojekts in der Industriestraße 10-12 in Leibnitz begangen.

Mehrere Marken unter einem Dach

Zur Stärkung des erfolgreichen, südsteirischen Standorts entstehen auf 19.000 Quadratmetern ein neues Autohaus mit topmodernem Schauraum sowie ein Logistikzentrum mit Ersatzteillager und rund 30.000 Teilepositionen. „Wir freuen uns, den Kunden aus der Region neben Renault, Dacia und Alfa Romeo künftig auch Autos der Marke Nissan bieten zu können,“ führt Geschäftsführer Mag. Gerald Auer das Markenangebot des neuen Standorts aus und ergänzt: „Auch legen wir einen starken Fokus auf Elektromobilität und stellen eigene Ladestationen, gespeist aus unserer firmeneigenen Photovoltaikanlage, zur Verfügung.“

Die Basis für weitere Modernisierung

Die Verlagerung der Logistik vom Zentralstandort Graz nach Leibnitz zukünftige Gründe: Mit dem Bau des Logistikzentrums für alle Filialen und Händlerpartner wird die Basis für weitere Modernisierungsschritte in der Zentrale Graz gelegt. Erfreut über die langfristige Investition in Leibnitz und die damit verbundene Sicherung regionaler Arbeitsplätze zeigte sich auch Bürgermeister Helmut

Leitenberger, der den ersten Spatenstich tätigte und damit offiziell den Baustart eröffnete. Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch die Pfeiffer Bauplanung GmbH. Planung und Entwurf stammen aus der Feder der Ernst Giselbrecht + Partner architektur zt gmbh.

Im Bild v.l.n.r.: Prok. Günter Mayr, Prok. Petra Strauß, Mag. Harald Glauninger, Norbert Jamnik, Mag. Gerald Auer, Heinz Robinson, Bgm. Helmut Leitenberger, Dr. Guido Held, Dr. Oliver Wieser

