Vogl+Co & XPeng – E-Mobilität made in Graz

Vogl+Co & XPeng – E-Mobilität made in Graz – Der steirische Mobilitätsanbieter Vogl+Co erweitert sein Markenportfolio und setzt mit der Marke XPeng ein Zeichen für die Zukunft. Mit den neuen Modellen G6 und G9 will man Premium-Elektrofahrzeuge auf den steirischen Markt, die moderne Technologie, Design und regionale Wertschöpfung vereinen – denn XPeng-Fahrzeuge werden bei Magna in Graz montiert.

Der chinesische Hersteller ist einer der führenden Hersteller Chinas und setzt durchaus Maßstäbe bei intelligenten Fahrassistenzsystemen, autonomem Fahren und digitaler Vernetzung. Mit den Modellen G6 und G9 erweitert Vogl+Co so sein Angebot um zwei Premium-Elektrofahrzeuge, die sich durch schnelle Ladeleistung, ein innovatives Wärmepumpensystem und puristisches Design auszeichnen.

Die beiden SUV-Modelle bauen auf einer 800-Volt-Architektur auf. Sowohl der G6 als auch der G9 fahren serienmäßig über alle Ausstattungslinien hinweg mit einer 5C-LFP-Hochvoltbatterie vor. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku kommt ohne seltene Erden wie Kobalt, Mangan und Nickel aus, was für mehr Nachhaltigkeit bei uneingeschränkter Leistung sorgt. Dank der enormen Ladeleistung von bis zu 451 kW beim G6 beziehungsweise 525 kW beim G9 werden die Akkus innerhalb von nur zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen. So will man wohl seine Rolle als Technologie- und Innovationstreiber in der globalen Elektromobilität.