Volkswagen – Batteriewerk in Salzgitter

Der Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns hat beschlossen, ein Batteriewerk in Salzgitter zu bauen. Im Rahmen der Elektro-Offensive soll eine Batteriezellfertigung in Niedersachsen entstehen. Mit einem europäischen Partner. Bei einer Investitionssumme von knapp einer Milliarde Euro. Der Aufsichtsrat hielt sich im Hinblick auf den Partner noch bedeckt. Zudem wurde beschlossen, zu dem geplanten neuen Mehrmarken-Werk in Europa mit den verbliebenen potenziellen Standorten in Verhandlungen einzutreten.

Der Aufsichtsrat hat den VW-Vorstand außerdem beauftragt, für MAN Energy Solutions (ES) und Renk eine industriell sinnvolle Lösung zu entwickeln. Dabei stehen die Eröffnung einer Zukunfts- und Wachstumsperspektive für den Maschinenbau im Konzern im Fokus. Etwa durch ein Joint Venture, Partnerschaften oder eine teilweise oder vollständige Veräußerung . Außerdem wurde beschlossen, einen Börsengang der Traton SE vorzubereiten und vor der Sommerpause 2019 durchzuführen.