Volkswagen: Der TSI evo2 Motor zukunftsfähig

Volkswagen hat den TSI evo2 Motor zukunftsfähig gemacht. Man hat den 1.5 TSI für mehr Effizienz und geringere Emissionen weiterentwickelt. Die neueste Generation – eben der TSI evo2 – kommt jetzt in Europa in die ersten Modelle. Der kompakte Vierzylinder ist zunächst mit einer Leistung von 110 kW150 PS erhältlich, weitere Varianten folgen. Als erste Modelle bekommen T-Roc und T-Roc Cabriolet das neue Aggregat. Bis zum Jahresende setzt Volkswagen den TSI evo2 sukzessive auch in weiteren Modellen ein.

„Wir haben den kompakten Vierzylinder kontinuierlich weiterentwickelt“, sagt Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen. „Besonders hervorzuheben sind in der neuesten Ausbaustufe die Zylinderabschaltung „ACTplus“, die motornahe Abgasreinigung und das moderne TSI-Evo-Brennverfahren.“

Bei der jüngsten Evolutionsstufe haben die Entwickler den Dreiwegekatalysator und den Otto-Partikelfilter in einem Modul nahe an den Motor herangerückt. Dadurch verbessert sich die Wirkung der Abgasreinigung. Das spart in der Herstellung Edelmetalle und schafft die Voraussetzung für die Einhaltung künftiger Abgasnormen.

Zylinderabschaltung ACTplus

Ein wesentlicher Technikbaustein zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ist die weiterentwickelte Zylinderabschaltung ACTplus. Der Fokus der Entwicklung lag darauf, das Ab- und Zuschalten der beiden Zylinder zu verbessern. Um einen gleichmäßigen Motorlauf zu gewährleisten. Das Brennverfahren im Zwei-Zylinder-Betrieb hat man optimiert und den Einsatzbereich der aktiven Zylinderabschaltung damit erweitert. Mit ACTplus werden bei niedrigen und mittleren Lasten und Drehzahlen der zweite und dritte Zylinder nicht befeuert. Die Umschaltung ist kaum zu spüren. In den aktiven Zylindern steigt der Wirkungsgrad, während die mittleren Zylinder weitestgehend verlustfrei mitlaufen. Beim erneuten Gasgeben sind sie wieder aktiv.

Hightech-Komponenten

Über den VTG-Abgasturbolader (variable Turbinengeometrie) hinaus bietet der 1.5 TSI weitere Hightech-Komponenten. Die Hochdruckeinspritzung baut bis zu 350 bar Druck auf. Plasma-beschichtete Zylinderlaufbahnen verringern die Reibung. Und Kolben mit eingegossenen Kühlkanälen erlauben es, die Verbrennung weiter zu optimieren und den Wirkungsgrad zu steigern.

Der Volkswagen TSI evo2 Motor ist auch zukunftsfähig, da er auf den Betrieb mit Kraftstoffen ausgelegt ist, die regenerativ hergestellte Anteile enthalten. Auch das sichert die Zukunftsfähigkeit. Zudem eignen sie sich für verschiedene Hybridisierungsstufen. Bei einem Plug-in-Konzept sind bis zu 200 kW/272 PS Systemleistung möglich.

Ergänzend zu Elektrifizierungsstrategie von Volkswagen erhalten die wichtigen Verbrennungsmotoren Verbesserungen aus zwei Gründen. Zum einen sind sie auf diese Weise für die künftigen weltweiten Abgasnormen wie Euro 7 ertüchtigt. Zum anderen sind die Verbrenner-Modelle von Volkswagen in vielen Märkten weiterhin gefragt. Vor allem dort, wo die Elektromobilität mangels Ladeinfrastruktur nur langsam in Gang kommt. Eine späte Erkenntnis. (aum)

