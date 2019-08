Volkswagen – doppelt sauberer Diesel

Volkswagen gelingt mit „Twindosing“ ein doppelt sauberer Diesel. Die Wolfsburger entwickelten eine Erweiterung des SCR-Abgasnachbehandlungssystems. Beim „Twindosing“-Verfahren wird Adblue gezielt vor zwei hintereinander angeordneten SCR-Katalysatoren eingespritzt. Das Verfahren kommt im neuen Passat 2.0 TDI Evo mit 150 PS erstmals zum Einsatz.

80 % weniger Stickstoffoxid?

Mit den neuen 2.0-TDI-Evo-Motoren mit Twindosing-Verfahren will man die Stickstoffoxid-Werte gegenüber der Vorgängergeneration um rund 80 Prozent reduzieren. Volkswagen führt die neue Technologie schrittweise für alle Modelle mit den Evo-Motoren ein. Nach dem aktuell im Passat eingesetzten 2.0 TDI Evo mit 150 PS wird In ähnlicher Form setzt man das Verfahren auch im neuen Golf in allen TDI-Varianten ein.

Für das Verfahren ist ein zweiter SCR-Katalysator nötig. Der befindet sich im Fahrzeugunterboden. Durch den größeren Abstand zum Motor ist die Abgastemperatur vor dem zweiten Katalysator um bis zu 100 Grad Celsius niedriger. Auch bei motornahen Abgastemperaturen von 500° Celsius könne das Gesamtsystem laut VW noch hohe Konvertierungsraten erreichen. Ein Sperr-Kat hinter dem SCR-System verhindere zudem den Schlupf von überschüssigem Ammoniak.

