Volkswagen E-Bikes – Automotive Sicherheit in der Mikromobilität

Volkswagen E-Bikes – Automotive Sicherheit in der Mikromobilität – Die Grenzen zwischen Automobil- und Fahrradtechnik verschwimmen zunehmend. Während moderne Pkw seit Jahren mit Assistenzsystemen ausgestattet werden, die Unfälle vermeiden und den Fahrer unterstützen sollen, blieb das Fahrrad bislang weitgehend auf klassische Beleuchtung und mechanische Sicherheitseinrichtungen beschränkt.

Genau hier setzt der britische E-Bike-Spezialist n+ an. Gemeinsam mit Volkswagen wurde eine neue Generation von Premium-Elektrofahrrädern entwickelt, die zahlreiche Technologien aus der Automobilwelt auf zwei Räder bringt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Jagd nach immer höheren Motorleistungen oder größeren Akkus. Stattdessen verfolgt Volkswagen mit den offiziell lizenzierten E-Bikes einen anderen Ansatz: Mehr Sicherheit im urbanen Verkehr durch intelligente Vernetzung, bessere Sichtbarkeit und moderne Assistenzsysteme.

Sicherheit statt Leistungswettbewerb

Der E-Bike-Markt wächst weltweit rasant. Gleichzeitig steigt jedoch auch die Zahl der Unfälle, insbesondere in dicht besiedelten Städten. Häufig entstehen kritische Situationen, weil Radfahrer den rückwärtigen Verkehr nur eingeschränkt wahrnehmen oder Autofahrer Brems- und Abbiegevorgänge zu spät erkennen.

Die neue E-Bike-Baureihe von n+ wurde deshalb nach einer Philosophie entwickelt, die bislang vor allem aus dem Automobilbau bekannt ist: Sicherheit beginnt bereits bei der Konstruktion und wird durch intelligente Assistenzsysteme ergänzt. Das Ergebnis ist ein vollständig vernetztes Ökosystem, das Fahrer, Fahrrad und Zubehör miteinander verbindet.

Smart View: Der Blick nach hinten ohne Schulterblick

Eine der auffälligsten Innovationen ist das System Smart View. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus HD-Rückfahrkamera und Radarsensoren. Die Kamera überträgt permanent ein Livebild des rückwärtigen Verkehrs auf ein elegant in den Lenker integriertes Display.

Dadurch müssen Fahrer den Blick nicht mehr von der Straße nehmen oder den Kopf drehen, um den Verkehr hinter sich zu kontrollieren. Zusätzlich erkennt das Radarsystem Fahrzeuge im toten Winkel und warnt den Fahrer frühzeitig vor herannahenden Autos oder Motorrädern. Gerade im hektischen Stadtverkehr könnte diese Funktion einen deutlichen Sicherheitsgewinn darstellen.

Smart Lights machen Absichten sichtbar

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sichtbarkeit. Viele Fahrradunfälle entstehen, weil andere Verkehrsteilnehmer Brems- oder Abbiegevorgänge zu spät erkennen. Volkswagen überträgt deshalb bewährte Lichtfunktionen aus dem Automobilbereich auf das E-Bike. Das auffällige LED-Lichtband im Oberrohr dient nicht nur als modernes Designelement, sondern übernimmt gleichzeitig mehrere Funktionen.

Tagsüber sorgt es für eine bessere Erkennbarkeit des Fahrrads. Beim Bremsen leuchtet das Band rot auf, beim Blinken wechselt es auf Gelb und signalisiert die Fahrtrichtung ähnlich wie ein Pkw-Blinker. Damit werden die Bewegungsabsichten des Radfahrers wesentlich früher sichtbar – ein Pluspunkt sowohl für Autofahrer als auch für andere Radfahrer und Fußgänger.

Vernetzter Smart Helmet

Zum Sicherheitskonzept gehört außerdem ein speziell entwickelter Smart Helmet. Der Helm verbindet sich per Bluetooth mit dem Fahrrad und erweitert dessen Lichtsystem. Brems- und Blinksignale werden zusätzlich auf dem Helm dargestellt und befinden sich dadurch in Augenhöhe nachfolgender Verkehrsteilnehmer.

Darüber hinaus verfügt der Helm über einen integrierten Beschleunigungssensor. Erkennt dieser einen schweren Sturz, kann automatisch eine Textnachricht an zuvor definierte Kontaktpersonen versendet werden. Damit soll im Ernstfall schneller Hilfe organisiert werden können.

Smart Glasses mit Head-up-Display

Besonders futuristisch wirken die neuen Smart Glasses, die ebenfalls Teil des Gesamtsystems sind. Sie funktionieren ähnlich wie ein Head-up-Display im Auto. Navigationshinweise, Warnungen vor Fahrzeugen im toten Winkel oder weitere Fahrinformationen werden direkt im Sichtfeld eingeblendet. Der Fahrer muss den Blick dadurch nicht mehr auf ein Display am Lenker richten.

Interessant ist dabei die Herkunft der Technologie: Entwickelt wurden die Systeme von Ingenieuren, die zuvor Head-up-Displays für Kampfjetpiloten konstruiert haben. Dort müssen wichtige Informationen innerhalb von Sekundenbruchteilen verfügbar sein, ohne den Piloten abzulenken. Die Smart Glasses lassen sich zudem unabhängig vom Fahrrad nutzen und eignen sich auch für Motorradfahrer, Outdoor-Sportler oder als hochwertige Sonnenbrille im Alltag.

Automobiltechnik auf zwei Rädern

Mit der neuen Produktfamilie zeigt Volkswagen, wie sich Technologien aus der Automobilbranche sinnvoll auf die Mikromobilität übertragen lassen. Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zählen intelligentes Rückkamerasystem, radargestützte Totwinkelüberwachung, LED-Lichtsystem mit Brems- und Blinkfunktion, Head-up-Display über Smart Glasses und vernetzter Smart Helm mit Unfallerkennung

Peter Jost, CEO Volkswagen Accessories, Lifestyle & Licensing Business, bringt die Idee auf den Punkt: Technologien, die bislang vor allem aus modernen Fahrzeugen bekannt seien, könnten künftig auch auf dem Fahrrad einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Unsere Einschätzung dazu – Mit den neuen Volkswagen-lizenzierten Premium-E-Bikes geht n+ einen ungewöhnlichen Weg. Während viele Hersteller den Fokus auf Reichweite, Leistung oder Design legen, rückt hier erstmals konsequent das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt. Gerade im urbanen Verkehr, in dem sich Autos, E-Scooter, Fahrräder und Fußgänger immer dichter begegnen, könnten intelligente Assistenzsysteme einen entscheidenden Beitrag zur Unfallvermeidung leisten.

Ob Rückkamera, Totwinkelwarnung, vernetzte Beleuchtung oder Head-up-Display – viele Funktionen erinnern eher an moderne Elektroautos als an klassische Fahrräder. Sollte sich dieses Konzept am Markt durchsetzen, könnte es den Beginn einer neuen Generation intelligenter E-Bikes markieren und zeigen, dass die Zukunft der Mikromobilität nicht allein über stärkere Motoren, sondern vor allem über mehr Sicherheit und Vernetzung definiert wird.