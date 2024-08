Volkswagen enthüllt neue Transporter-Generation

Erste Fotos des komplett neu entwickelten Transporters wurden veröffentlicht. Das Modell stellt die siebte Generation der Transporter-Baureihe dar und erweitert das Angebot von Volkswagen um neue Varianten und technische Innovationen.

Die neue Generation des Transporters greift die bewährten Designelemente des Vorgängers T6.1 auf und interpretiert sie neu. Das Design umfasst klare Linien und zeitgemäße Akzente, durch welche das Fahrzeug ein aufgefrischtes Erscheinungsbild verliehen bekommen soll.

Volkswagen bietet den neuen Transporter in verschiedenen Varianten an. So als Kasten, als Kastenwagen Plus mit zwei Sitzreihen, als Kombi für den Personentransport und als Doppelkabine mit Pritschenaufbau. Alle Modelle können optional auch mit Hochdach und verlängertem Radstand ausgestattet werden.

Breites Antriebsspektrum

Das Antriebsspektrum des neuen Transporters wurde erheblich erweitert. Es stehen drei neue Turbodieselmotoren mit 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS und 125 kW/ 170 PS zur Verfügung. Ergänzend können Käufer zwischen drei Elektroantrieben wählen, die 100 kW/136 PS, 160 kW/218 PS und 210 kW/286 PS leisten. Eine Variante mit reduzierter Leistung und kleinerer Batterie für den urbanen Lieferverkehr wird ebenfalls angeboten. Optional kann der Transporter auch mit Allradantrieb ausgestattet werden.

Verbesserte Abmessungen und Ladekapazität

Mit einer Länge von 5.050 mm und einem vergrößerten Radstand von bis zu 3.100 mm bietet das Fahrzeug mehr Platz und Stauraum. Die Versionen mit langem Radstand und Hochdach können bis zu 9,0 m³ Ladung aufnehmen. Der Transporter kann bis zu 1,33 Tonnen Zuladung tragen und Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2,8 Tonnen ziehen.

Aufgewertete Serienausstattung

Die Serienausstattung des Transporters wurde außerdem durch eine manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus, LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten, Ein digitales 12-Zoll-Instrumentendisplay, ein Infotainmentsystem mit 13-Zoll-Touchscreen, DAB+, Apple CarPlay & Android Auto, ein Multifunktionslenkrad und das schlüssellose Startsystem „Keyless Start“, sowie moderne Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent und Notbremssystem, erweitert. Mehr dazu hier

