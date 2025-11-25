Volkswagen entwickelt in China jetzt schneller

Volkswagen entwickelt in China jetzt schneller – Der Konzern hat im Rahmen seiner Strategie „In China, für China“ die letzte Ausbaustufe seines Technologie- und Innovationscenters in Hefei abgeschlossen. Die nun in Betrieb genommenen Einrichtungen der Volkswagen Group China Technology Company – CTC – erweitern die lokalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für komplette Fahrzeuge von der Soft- bis zur Hardware.

Volkswagen verspricht sich davon effiziente Entwicklungsprozesse, schnellere Entscheidungen, eine engere Kundenorientierung und beschleunigte Markteinführungen für neue Fahrzeugprojekte und Technologien, die eigens für den chinesischen Markt – dem größten der Welt – entwickelt werden.

In China für China

Mit der Fertigstellung der neuen Testwerkstätten ist die VCTC nun auch das größte und umfassendste Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb Deutschlands. In der letzten Stufe sind nun auf einer Fläche von rund 100.000 Quadratmetern mehr als 100 Labore und Validierungsmöglichkeiten entstanden. Es das einzige F&E-Zentrum des Konzerns, das sich ausschließlich mit elektrischen, intelligenten und vernetzten Fahrzeugen befasst.

Der vollständig neue Prozess für softwaredefinierte Fahrzeuge verkürzt den gesamten Entwicklungszyklus um rund 30 Prozent. Durch lokale Entwicklungsstrukturen und die frühzeitige Einbindung von Zulieferern bereits in der Konzeptphase neuer Fahrzeuge und Technologien lassen sich die Kosten für ein neues Modell in bestimmten Schlüsselprojekten um bis zu 50 Prozent reduzieren, teilte Volkswagen mit. (