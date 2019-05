Volkswagen – ID.3 per Pre-Booking

Das erste Mitglied der Volkswagen ID- Familie heißt ID.3. Und er ist per Pre-Booking als exklusive Sonderedition ID.3 1ST ab sofort reservierbar. Wer sich unter www.volkswagen.at/id-reservieren online registriert ist gegen eine Reservierungskaution von 1.000 Euro mit dabei. Die Sonderedition ID.3 1ST verfügt über eine hochwertige und leistungsfähige Ausstattung. Sie ist mit der mittleren und voraussichtlich meistnachgefragten Batterie der Serienversion ausgerüstet. Mit den drei Batteriegrößen der Serie sind Reichweiten von 330 bis zu 550 Kilometern nach WLTP möglich. Die Pre-Booking-Sonderedition hat eine Reichweite von 420 Kilometern.

Volkswagen bietet die ID.3 1ST Sonderedition in vier Farben und zwei Versionen an. Beide mit großen Felgen und umfangreicher Ausstattung. Den ID.3 1ST Plus, bei dem zusätzlich noch das IQ Light sowie Bi-Colour-Design dazukommen. Und den ID.3 1ST Max mit großem Panorama-Glasdach und einem Augmented Reality Head Up Display. Die Produktion des ID.3 1ST startet Ende 2019. Die ersten Fahrzeuge werden Mitte 2020 ausgeliefert.

„Mit dem Start des europaweiten Pre-Bookings für den ID.3 wird Elektromobilität bei Volkswagen für unsere Kunden jetzt konkret“, so Volkswagen-Vorstand Jürgen Stackmann. „Mit dem ID.3 beginnt nach Käfer und Golf das dritte große strategische Kapitel in der Geschichte unserer Marke.“

Nach der Markteinführung des ID.3 folgen weitere Modelle. Die Studien wie ID. CROZZ, ID. VIZZION oder ID. ROOMZZ gaben bereits einen Ausblick.

